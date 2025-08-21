Inizia male l’avventura per il nuovo acquisto del Milan. Infortunio che spaventa i tifosi rossoneri e lo stesso Max Allegri.

Non c’è cosa peggiore per un calciatore che iniziare un’avventura con un nuovo club infortunandosi immediatamente. Lo sa bene Leon Bailey, l’esterno d’attacca giamaicano ingaggiato dalla Roma, che al termine del suo primo allenamento in giallorosso si è subito fermato per una sospetta lesione muscolare al retto femorale.

Una piccola disgrazia, anche perché il neoacquisto sarà costretto a saltare parte della preparazione e farà fatica ad integrarsi immediatamente negli schemi tattici del suo nuovo allenatore. Una situazione che rischia di comprendere anche il Milan, club che a livello di infortuni subiti non ha nulla da invidiare alle proprie rivali.

I rossoneri in questa fase finale del mercato estivo stanno cercando di ampliare la rosa ed assicurarsi gli ultimi rinforzi per potersi giocare le proprie carte in alta classifica. L’ultimo arrivo, che dovrebbe diventare ufficiale ad ore, riguarda però un calciatore che in fatto di infortuni è davvero sventurato. Un acquisto che in molti considerano rischioso proprio per l’ampia propensione agli stop fisici e muscolari.

Milan, fatta per Boniface: il nigeriano però ha più infortuni che gol fatti

Il Milan ha praticamente chiuso per l’arrivo in rossonero di Victor Boniface, centravanti nigeriano che milita nel Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha scelto di cedere con la formula del prestito (con obbligo di riscatto condizionato) il classe 2000 alla squadra di Massimiliano Allegri, che era alla ricerca di un nuovo elemento offensivo.

Un calciatore di cui si parla un gran bene e che nella sua carriera ha segnato numerosi gol, giocando tra Norvegia, Belgio e Germania. Ma come anticipato, il vero problema di Boniface sono gli infortuni: il 24enne nella sua carriera ha subito vari tipi di stop, anche piuttosto gravi, ma ha sempre saputo rialzarsi.

Nel periodo con il Bodo/Glimt, Boniface si è rotto due volte il legamento crociato del ginocchio, saltando numerosissime partite. Il nigeriano si è poi ripreso ed è passato all’Union St. Gilloise, nel campionato belga, dove fortunatamente sembrava aver ritrovato forma e stabilità. Ma una volta trasferitosi a Leverkusen, sono ricominciati i problemi.

Prima un infortunio agli adduttori nel gennaio 2024, con tre mesi di stop forzati. Poi a novembre una lesione alla coscia e 12 partite saltate, tutte assenze che hanno condizionato il rendimento dell’attaccante, non capace di replicare le ottime prestazioni ed i numeri visti nelle stagioni precedenti.

Più problemi e partite saltate che gol segnati nelle ultime stagioni per Boniface. Il Milan ha voluto scommettere sulla fisicità e la preponderanza dell’ex Bayer, nella speranza che sotto la guida di Allegri non incappi in altri infortuni.