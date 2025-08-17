Grande spavento per uno degli automobilisti più noti del mondo della Formula 1. Ecco le sue condizioni dopo l’incidente in moto.

I piloti di Formula 1 o della MotoGP hanno scelto degli sport letteralmente spericolati ed a tratti anche pericolosi per esprimere al meglio le proprie qualità. Ovvero correre, con dei veri e propri bolidi da pista, a velocità supersoniche, inimmaginabili per moltissime persone.

Nonostante ciò, la sicurezza è sempre la prima cosa quando vanno in scena i gran premi sia di automobilismo che di motociclismo. Prudenza, rispetto delle regole, protezioni e tante altre accortezze fanno parte dei regolamenti ufficiali. Non a caso gli incidenti gravi e le conseguenze dolorose per i piloti sono nettamente diminuite negli ultimi anni, anche se in passato sono state tante le tragedie indimenticabili. Basti pensare al nostro Marco Simoncelli in moto o ad Ayrton Senna sulle 4 ruote.

Il paradosso è che un noto pilota di Formula 1, considerato tra i più esperti del Circus, ha rischiato grosso con un incidente che non riguarda affatto le competizioni automobilistiche. Parliamo di Daniel Ricciardo, ormai ex protagonista delle 4 ruote, che da qualche tempo è rimasto senza ingaggio e sta meditando l’addio ufficiale alla F1.

Ricciardo, che spavento: incidente in moto per il pilota australiano

La notizia lanciata da Planet F1 ha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati di questo mondo, ma soprattutto ha spaventato i fan di Ricciardo, che se l’è sicuramente vista brutta a causa di una rovinosa caduta mentre era nel suo paese natale, l’Australia.

L’ex pilota di Red Bull e McLaren ha avuto un incidente guidando una moto da cross, precisamente nella regione del Queensland. Secondo le ricostruzioni Ricciardo stava attraversando la Daintree, la foresta pluviale tropicale più antica del mondo, quando ha perso aderenza al terreno ed è caduto rovinosamente a terra.

Immediato il ricovero in ospedale; Ricciardo è stato trasportato al Mossman Hospital, a circa 50 km di distanza dal luogo dell’incidente. Per fortuna le notizie che arrivano dall’Australia parlano soltanto di una lieve lesione alla clavicola, l’osso sotto la spalla sul quale sarebbe franato malamente in seguito alla caduta dalla moto.

Niente di grave dunque per Ricciardo, che però ha rischiato grosso correndo con la moto da cross in una zona certamente non lineare ed impervia dal punto di vista stradale. Il classe ’89 si può ormai definire un ex pilota automobilistico, visto che al momento come già detto è fuori dal mondo F1 e sta valutando cosa fare da ‘grande’.