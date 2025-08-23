I fan de Il Paradiso delle Signore sono amareggiati perché nella stagione 10 uno dei protagonisti lascerà la soap.

Il Paradiso delle Signore è una delle soap opera italiane più amate. L’8 settembre riprenderanno gli episodi con la nuova attesissima stagione 10 e già si prevedono molti colpi di scena, l’ingresso di nuovi personaggi e, purtroppo, anche qualche addio inaspettato.

Sì, perché nei nuovi episodi un protagonista molto amato, che ha fatto parte della grande famiglia di questa soap per tanti anni, dirà addio alla fiction. Ecco chi è.

Il protagonista che dirà addio a Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore 10, che comincerà l’8 settembre, si preannuncia imperdibile dalle anticipazioni. Anche in questa nuova stagione di questa fiction così amata, ci saranno amori, intrighi, passioni. Odile, figlia della contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri (anche se ancora non ne è a conoscenza), vivrà un momento di cambiamento e metterà fine alla sua relazione con il contabile de Il Paradiso, Matteo.

La ragazza troverà un nuovo amore mentre Rosa farà ritorno a Milano dopo lo scandalo del furto dell’abito di Botteri ordito da Tancredi. L’ex Venere, ora diventata giornalista, si era allontanata anche a causa della relazione mai nata con Marcello dopo un bacio appassionato. Vedremo come evolverà la situazione fra i due, dato che il ragazzo è promesso sposo della contessa Adelaide.

Nella nuova stagione entreranno anche nuovi personaggi nel cast, pronti a rendere ancora più dinamiche le trame, ma il pubblico dovrà dire addio ad un personaggio molto amato: Salvatore amato. Il barista, interpretato da Emanuel Caserio, è diventato papà di un bambino insieme alla Venere Elvira. Tuttavia, deciderà di lasciare Milano e tutto ciò che lo lega al grande magazzino.

Non ancora è noto il motivo di questo addio ma pare che sia davvero così: andrà via dalla soap. Non è previsto nemmeno il ritorno in scena di Vittorio Conti, interpretato d’Alessandro Tersigni. L’attore ha lasciato Il Paradiso delle Signore lo scorso anno per intraprendere nuove strade. Insomma, il pubblico dovrà dire addio sia a Salvatore sia a Vittorio Conti. Comunque l’appuntamento per chi vuole seguire i nuovi episodi è confermato per l’8 settembre, sempre su Rai Uno.

Tuttavia già da lunedì 25 agosto, nella fascia oraria dalle 16 alle 17, i telespettatori potranno rivedere le repliche delle ultime 10 puntate de Il Paradiso delle Signore 9, per riprendere il filo del discorso da dove era stato fermato.