Da Ikea è in vendita la soluzione super per trasformare il proprio bagno, e fino al 17 agosto costa 9,95 euro. Ecco di cosa si tratta.

Molte persone amano andare nei negozi Ikea per acquistare mobili e complementi di arredo per ogni ambiente della propria casa. Qui ci sono anche soluzioni per organizzare gli spazi e per tenere tutto in ordine e prodotti per abbellire cucina, bagno, salotto, camera da letto e camerette.

Chi vuole trasformare il proprio bagno deve correre da Ikea perché fino al 17 agosto è possibile comprare un prodotto davvero interessante a soli 9,95 euro. Ecco di quale si tratta.

Il prodotto per il bagno di Ikea a 9,95 euro

Da Ikea si trovano in vendita sempre oggetti interessanti e curiosi per abbellire la propria casa. Ad esempio fino al 17 agosto è possibile approfittare di un piccolo prezzo (solo 9,95 euro) per una soluzione super per il bagno.

Si tratta di GANSJÖN, un set per il bagno composto da 3 pezzi, vale a dire un vassoio da 18×9 cm con dispenser per sapone da 49 cl e portaspazzolino. La cosa particolare di questo set è il colore: un bel giallo canarino che in effetti sta bene in ogni bagno, da quello più classico a quello più moderno e contemporaneo perché porta un tocco di colore quasi come se fosse un oggetto di design in un salotto.

Un altro punto di forza è che è realizzato in gres, un materiale resistente. Non solo ma il vassoio può essere anche tolto dal set e usato come portagioielli o per sostenere delle candele o piccoli accessori. Insomma è molto versatile anche da tenere in altri punti del bagno che non sia sopra al lavandino. Il dispenser, invece, è facile da riempire con il proprio sapone preferito, ma senza tenere esposto quel brutto dispenser in plastica poco ecologico.

Oltre al prezzo molto piccolo di 9,95 euro fino al 17 agosto, questo prodotto per il bagno di Ikea ha il vantaggio di essere molto resistente e semplice da pulire: sarà sufficiente usare un panno inumidito in un detersivo poco concentrato e poi asciugare con un panno pulito. Insomma, chi vuole portare un tocco di colore e di stile nel proprio bagno dovrebbe correre da Ikea e aggiudicarsi questo set da 3 pezzi color giallo canarino in gres, davvero elegante e di impatto in ogni bagno.