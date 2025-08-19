Se non si pulisce in questo punto il forno non sarà mai realmente igienizzato: qui nessuno ci arriva mai e c’è una quantità impressionante di sporco.

Il forno è sicuramente uno degli elettrodomestici in cucina che viene utilizzato con maggiore frequenza. Al suo interno, possono essere cotte numerose pietanze, in modo uniforme e leggero. A partire dai classici antipasti, fino ad arriva a profumatissimi e soffici dolci. Una cottura, che permette anche di poter avere un’alimentazione più sana, evitando fritture.

Ovviamente, proprio perché viene utilizzato così tanto, all’interno del forno si andrà ad accumulare una gran quantità di sporco, ma non solo, anche germi e batteri, trovano questo ambiente perfetto per la loro proliferazione. Ma non è ancora tutto, perché purtroppo, anche i cattivi odori, non tarderanno ad arrivare. Proprio per questo, sarà importante pulire il forno in modo adeguato e periodicamente.

Per un forno realmente pulito è questo il punto che non deve mai essere trascurato

Per eliminare a fondo tutto lo sporco e le incrostazioni che si tendono ad accumulare nel forno, non solo sarà importante agire efficacemente, ma soprattutto, bisognerà fare attenzione a non trascurare nulla. Tuttavia, nonostante sia necessaria una pulizia profonda, c’è un punto nel forno che non viene pulita mai e che diventa un vero ricettacolo di sporco, germi e batteri.

Nonostante possa sembrare una cosa facile pulire il forno, in realtà ci sono delle piccole insidie da non sottovalutare e una di queste si cela in un punto che difficilmente viene pulito e che raccoglie una quantità di sporco davvero impressionante. Stiamo parlando della guarnizione della porta del forno, che tutti dimenticano di pulire.

Nonostante in apparenza possa sembrar pulita, in realtà basterà guardare con più attenzione per vedere quanto sporco si è accumulato sotto la guarnizione del forno. Incrostazioni, schizzi di olio, resti di cibo, insomma, non è affatto un bel vedere. Per fortuna, però, pulire la guarnizione non è complicato e si potrà fare utilizzando solo ingredienti naturali. Ecco come procedere:

Sale grosso e acqua calda: in una ciotola mescolare i due ingredienti fino a creare una crema densa e distribuirla sulle zone più unte. Lasciare agire circa 10 minuti, dopodiché passare la spugna per eliminare lo sporco. Il sale agisce come abrasivo naturale e non lascia residui chimici. Bicarbonato e limone: anche in questo caso si dovrà creare un composto da applicare sullo sporco e dopo aver lasciato agire si potrà strofinare con la spugna.

Ecco quindi due importanti rimedi naturali per riuscire a neutralizzare definitivamente tutto lo sporco che si accumula nel forno.