Eliminare le macchie dal vetro del forno non è mai stato così facile: ci ho messo meno di 2 minuti

Il vetro del forno non è mai stato così pulito, con questo rimedio si eliminano anche le macchi più ostinate: tornerà subito a brillare.

Il forno è sicuramente uno degli elettrodomestiche che più viene utilizzato in casa nella quotidianità. Proprio per questo, bisognerà fare attenzione alla sua manutenzione e pulizia. Infatti, siccome al suo interno viene cotto qualsiasi tipi di cibo, tende ad accumulare una quantità di sporco davvero impressionante.

Più il forno viene utilizzato e più saranno maggiori le macchie di unto e di sporco da dover eliminare. Incrostazione che non coinvolgono soltanto l’interno del forno, ma andranno anche sulle pareti e soprattutto sul vetro della porta del forno, che nel giro di poco diventerà un vero e proprio ricettacolo di germi, batteri e macchie di ogni tipo.

Come pulire il vetro delle porta del forno con un efficace rimedio naturale: spariranno tutte le macchie

La pulizia del forno è molto importante per diversi aspetti, in primis c’è ovviamente un fattore estetico, in quanto avere un forno ridotto male non è di certo una cosa bella da vedere. In secondo luogo c’è l’aspetto igienico, infatti, un forno sporco può rappresentare anche un pericolo per la salute, a causa della possibile presenza di germi e batteri. Ecco perché ogni sua parte dovrà essere sempre ben pulita.

Come spesso accade, in commercio esistono diversi prodotti mirati proprio per la pulizia sia del forno, che del vetro stesso. Tuttavia, si tratta pur sempre di prodotti chimici e che spesso hanno anche un forte odore per nulla gradevole. Ecco che quindi, la scelta migliore come sempre risulta essere quella che prevede l’utilizzo di solo rimedi naturali. In questo caso, con del semplice bicarbonato si otterrà un vetro pulitissimo, senza nemmeno più una macchia.

Per mettere in pratica questo trucchetto, mescolare bicarbonato e acqua in parti uguali fino ad ottenere un composto cremoso. Applicare quindi questa pasta sul vetro e stenderla per bene. Lasciare agire per una trentina di minuti, dopodiché strofinare leggermente con una spugnetta umida. Infine, prendere un panno in microfibra pulito e umido e rimuovere il tutto. Risciacquare e asciugare. Ed ecco che la porta del vetro sarà di nuovo pulita e senza macchie.