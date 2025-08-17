Brutte notizie in arrivo per Manuel Locatelli. Uno dei titolarissimi della Juventus adesso rischia grosso con queste novità.

Manca sempre meno all’avvio della nuova stagione di Serie A e c’è grande attesa per come partiranno le big, fin dalla prima giornata che si disputerà il prossimo weekend, quello del 23-24 agosto. La Juventus è una delle formazioni più curiose, visto che la squadra di Igor Tudor è ripartita con un nuovo progetto e con idee diverse rispetto al passato.

Ieri è andata in scena l’ultima amichevole prima del debutto ufficiale, che per la Juve sarà domenica prossima contro il Parma all’Allianz Stadium. Il test di ieri ha visto i bianconeri dare buonissime impressioni sul campo dell’Atalanta, una sorta di anticipo dello scontro diretto per le zona alte della classifica che si vedrà sicuramente in campionato.

Vittoria per 2-1 dei bianconeri, che hanno mandato a segno entrambi i loro centravanti: prima Jonathan David e poi Dusan Vlahovic, che sembrano destinati a dividersi il ruolo di prima punta titolare nello schieramento di Tudor. Ma da segnalare vi sono soprattutto diversi esperimenti tattici che il tecnico croato sta tentando.

Tudor promuove Koopmeiners in mediana: a rischio il posto di Locatelli

La prima innovazione tattica che balza agli occhi dei tifosi e degli esperti è lo schieramento di Nico Gonzalez come esterno a tutta fascia a destra. Un ruolo che non ha mai ricoperto, visto che l’argentino è da considerarsi un’ala d’attacco, mentre Tudor lo sta cercando di reinventare da ‘quinto’, con risultati ancora acerbi.

Molta curiosità anche sull’arretramento a centrocampo di Teun Koopmeiners. Il calciatore olandese, che lo scorso anno era stato schierato sia da Thiago Motta che da Tudor in posizioni offensive, potrebbe cambiare il raggio d’azione. Ieri a Bergamo lo si è visto giocare in maniera discreta al fianco di Thuram, nella mediana a due titolare della Juve.

Secondo il parere del giornalista Fabio Ravezzani, a questo punto a rischiare il posto è Manuel Locatelli. Uno dei leader della squadra bianconera è il maggiore indiziato a restare fuori, se il tandem Koop-Thuram dovesse realmente funzionare: “Non so se il centrocampo a 2 Koopmeiners-Thuram sia la scelta definitiva di Tudor. Locatelli potrebbe perdere il posto (in effetti è un play più arretrato). Interessante l’esperimento a destra Nico-Conceicao anche se molto pericoloso in fase difensiva”.

Dunque Locatelli rischia di partire, per la prima volta negli ultimi anni, indietro nelle gerarchie del centrocampo. In realtà Tudor conta molto sul proprio numero 5, che lo scorso anno ha regalato la qualificazione in Champions League con un suo gol a Venezia. Difficile pensare che al debutto contro il Parma cominci dalla panchina, ma se Koopmeiners dovesse convincere in mediana sarà dura scegliere.