GASPERINI, FRA IL CASO PELLEGRINI, IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE E LA TELENOVELA SANCHO – La Roma si prepara alla seconda giornata di campionato dopo il buon esordio contro il Bologna. Domani sera i giallorossi affronteranno il Pisa di Gilardino all’Arena Garibaldi, in una sfida che promette insidie e novità. A fare il punto è stato oggi Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alle 13:45 dal centro sportivo di Trigoria.

Il tecnico ha toccato tutti i temi caldi: dalla risposta della squadra al debutto, al futuro di Dybala e Pellegrini, passando per la telenovela firmata Jadon Sancho (“non preghiamo nessuno“) e il commento sul girone di Europa League, sorteggiato oggi a Monte-Carlo.

Con il mercato vicino alla chiusura e una rosa ancora in fase di assestamento, Gasperini ha parlato con chiarezza e senza fronzoli, rilanciando l’identità della Roma e sottolineando l’importanza di concretezza, spirito e sostenibilità.

Gasperini: “Europa League difficile, su Sancho la situazione è chiara a tutti…”

Da questi primi 90 minuti ha avuto conferme di pregi e difetti del gruppo? Ci sono urgenze da risolvere sul mercato?

“La cosa più importante è stata la risposta della squadra, di come in questi due mesi i giocatori sono stati partecipi, ci credono e mi hanno sempre seguito, di come tutti si sono presentati alla prima di campionato al di là della prestazione, che è tutto migliorabile, con grande spirito…”

Ziolkowski? Quante pedine servono ancora per essere più forti?

“È un acquisto che ha visto Massara e mi fido delle sue intuizioni di mercato… È un completamento bello e giusto…”

Gasperini, è soddisfatto del reparto offensivo: può garantire i gol necessari per raggiungere Champions, Europa League e Coppa Italia?

“Stiamo parlando di obiettivi, ma non ci ho pensato… Il Pisa sarà disposto a fare di tutto…”

Quanti innesti ci dobbiamo aspettare sul mercato? Come sta Dybala: è possibile vederlo dal 1′ o dobbiamo aspettare?

“Domani il nostro attacco è formato da Ferguson, Dybala, Dovbyk, El Shaarawy, Baldanzi e Soulé…”

Sancho che risposta ha dato?

“Se hai il numero chiamalo… (ride). Sapete tutto, avete scritto tutto e di più… Non bisogna mai pregare nessuno…”

Come i suoi predecessori anche lei pensa che esiste una Roma con e una senza Dybala?

“Ho la sensazione che esiste una Roma e Dybala è un valore aggiunto… Ma nessun giocatore può essere spiazzante per la Roma…”

Dovbyk è ancora centrale nella Roma?

“Ha avuto una sosta iniziale, è stato molto positivo… porta tutta la sua energia per fare risultato”

Dicono che spesso è infuriato, mi sembra sereno. Tatticamente Dybala impone alcune attenzioni nella fase di non possesso?

“Non è un problema, va preso per le sue caratteristiche… Nel calcio di oggi è così…”

Dove vede Pisilli: nei due davanti alla difesa o nei due dietro la punta? Pellegrini è nel progetto tecnico di Gasperini?

“Pisilli è un centrocampista duttile… Domani Pellegrini sarà convocato…”

Se resterà qui il 2 settembre?

“Il 2 settembre lo dirò. Anche i giocatori hanno le loro esigenze…”

Il Pisa?

“Gilardino è stato un mio giocatore, è un ragazzo splendido… Farà una grande carriera da allenatore”

Numericamente il centrocampo è a posto? O è preoccupato dalla eventuale convocazione di El Aynaoui per la Coppa d’Africa?

“Adesso ci sono delle priorità… Nel calcio non c’è tempo, bisogna fare tutto subito”

Si dicono tante cose. Ha avuto la percezione di una Roma in ritardo sul mercato?

“Prendete per base le mie dichiarazioni virgolettate, poi c’è un mondo intorno che interpreta…”

L’Europa League?

“Girone bello tosto, da battagliare da subito… Le vere competizioni arrivano a marzo, dobbiamo restare dentro”

Il girone di Europa League: avversarie toste e l’inferno di Glasgow

Poco prima della conferenza di Gasperini, è andato in scena il sorteggio della fase a gironi di Europa League. La Roma, testa di serie assoluta del torneo, affronterà nell’ordine: Lille (in casa; C); Rangers (in trasferta; T); Viktoria Plzen (C); Celtic (T); Midtjylland (C); Nizza (T); Stoccarda (C) e Panathinaikos (T), in un calendario fittissimo e competitivo.

