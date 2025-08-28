Buona notizia per la Roma di Gasperini e per tutti i tifosi giallorossi. C’è aria di festa nella capitale dopo questa novità.

Ottimo inizio di campionato per la Roma, che ha spazzato via tutti gli scetticismi nella prima giornata di Serie A. La vittoria interna contro il Bologna è arrivata di misura, con il gol del neo acquisto Wesley, ma si è vista una squadra già combattiva, con le idee chiare e ben allenata da Gian Piero Gasperini, abile ad infondere le basi del suo gioco.

Ora la speranza del Gasp è doppia: in primis che negli ultimi giorni di mercato estivo, dunque nelle prossime imminenti ore, arrivi qualche regalo per completare la rosa. Poi che la seconda giornata di campionato, che la vedrà la Roma ospite del Pisa sabato sera, possa dare ulteriori segnali positivi al tecnico ex Atalanta.

Intanto per i tifosi romanisti oggi è giunta una bellissima novità. No, non riguarda l’acquisto di un nuovo calciatore alla corte di Gasperini. Bensì qualcosa a cui i supporter più legati ed appassionati tengono particolarmente. La Roma ha lanciato ufficialmente l’away kit, vale a dire la seconda maglia che verrà utilizzata in molte gare della stagione 2025/2026.

Roma, ecco la maglia da trasferta: fulmini sullo sfondo e lupetto di Gratton

Come già annunciato da tempo, il 28 agosto è il giorno della scoperta definitiva della seconda maglia della Roma. Nei mesi scorsi il club giallorosso aveva già messo in vendita sia l’home kit, quello composto da maglia e pantaloncini con i colori casalinghi, e la terza originale casacca che richiama i colori dell’Alba Roma, una delle società dalla cui fusione è nata l’A.S. Roma.

L’away kit, prodotto dallo sponsor tecnico Adidas, è composto da una maglia color arancio, che si mette subito in evidenza per la presenza di un fulmine stilizzato sullo sfondo. Un richiamo storico, visto che fa riferimento al dio pagano Marte, che secondo la leggenda di Roma Antica sarebbe il padre di Romolo e Remo, i due gemelli che fondarono l’Urbe nel 753 a.C.

Altro elemento che piacerà sicuramente ai tifosi più accaniti è la presenza del lupetto di Gratton, ovvero lo stemma tradizionale che per tanti anni è comparso sulla maglia della Roma, appunto ideato dal compianto designer milanese alla fine degli anni ’70. Uno stemma che tornerà sul petto di questo away kit per la gioia dei più nostalgici.

Il completo prevede anche bardature e pantaloncini sul nero; la maglia, che già ha avuto riscontri positivi sui social, è in vendita presso gli Store ufficiali e sul sito on-line del club giallorosso. Inoltre debutterà già sabato sera in vista di Pisa-Roma.