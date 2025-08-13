Torna in auge la possibilità che il centrocampista nerazzurro possa cambiare maglia nel corso di questa sessione di mercato: offerta choc

Per tutto la scorsa sessione invernale di scambi, il suo nome è stato associato alternativamente a Roma e Napoli, col club giallorosso che, ancor più dei partenopei, ha fatto il possibile per strappare il suo ex prodotto del vivaio al club nerazzurro.

Non c’è stato nulla da fare. Marotta e soci, dopo aver consultato Simone Inzaghi, hanno deciso di togliere dal mercato l’ex Sassuolo, ritenuto una risorsa importante nel prosieguo della stagione nerazzurra. Mai previsione fu più azzeccata considerando che, al netto di come poi sia andata la disastrosa finale di Champions contro il PSG, l’ex calciatore della Roma aveva portato l’Inter all’ultimo atto della kermesse continentale col decisivo gol realizzato contro il Barcellona.

Sempre oggetto di rumors di mercato per via, anche sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Chivu, di una titolarità che anche quest’anno potrebbe essere un miraggio, Davide Frattesi spera di trovare sempre più spazio nei molteplici impegni della squadra nerazzurra.

Nel frattempo però, qualche pretendente non ha ancora rinunciato a strappare il calciatore al club meneghino. Con l’offerta giusta, considerando che l’Inter è ancora impegnata nella difficile trattativa Lookman, alla dirigenza di Viale della Liberazione potrebbero far comodo i 30 e passa milioni che la società giallorossa intende mettere sul piatto per concludere il grande colpo.

Frattesi in giallorosso, ma non alla Roma: affondo turco

Basterebbe fare gli altisonanti nomi di Leroy Sané e soprattutto di Victor Osimhen per rendersi conto dell’ambizione del Galatasaray, la big del calcio turco che sembra davvero intenzionata a diventare a dire la sua anche in campo europeo.

I giallorossi di Istanbul starebbero sondando con molta decisione il profilo del centrocampista azzurro, ritenuto perfetto per completare un reparto che già ora fa paura.

L’offerta della società del Bosforo potrebbe essere presa in seria considerazione dai vertici nerazzurri, soprattutto se avanzata formalmente ora, con ancora due settimane abbondanti di mercato davanti. Un lasso di tempo che permetterebbe all’Inter di trovare anche un degno sostituto al romano.

Prestito oneroso a 4 milioni con obbligo di riscatto fissato a 34: questa l’importante proposta che sta preparando la dirigenza turca, che con il suo improvviso blitz sbaraglierebbe l’ancora esistente, sebbene silente, concorrenza dei club della Serie A che ancora sognano di strappare il calciatore alla società meneghina.