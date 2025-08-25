Fornetto elettrico, ecco come bisogna pulirlo rapidamente per eliminare anche lo sporco più ostinato: così torna a brillare subito.

Il fornetto elettrico è un alleato prezioso in cucina: compatto, veloce e ideale per riscaldare, gratinare o cucinare piccole porzioni. Tuttavia, proprio perché viene usato spesso, è facile che si accumulino briciole, grasso e residui di cibo che, se trascurati, possono influire sul gusto dei cibi e persino rappresentare un rischio per la salute.

Esattamente come capita per il forno tradizionale o anche per il microonde, il fornetto elettrico necessità di una pulizia periodica e accurata per riuscire ad eliminare a fondo tutto lo sporco. Sicuramente non sarà un’impresa semplice, soprattutto se abbiamo a che fare con incrostazioni vecchie e che ormai sono diventate particolarmente dure. Ecco perché il primo consiglio per un fornetto pulito è quello di passare uno straccio umido alla fine di ogni utilizzo.

Fornetto elettrico, ecco come pulirlo per eliminare a fondo tutto lo sporco incrostato

Pulire il fornetto elettrico regolarmente non solo lo farà durare di più, ma garantisce anche una cucina più sicura, igienica e piacevole. Bastano pochi minuti e ingredienti naturali per mantenerlo in perfette condizioni e farlo tornare come nuovo. Ecco quindi, tutti i passaggi da seguire per riuscire ad eliminare anche lo sporco più incrostato.

Come procedere allora per ottenere un fornetto elettrico ben pulito? La cosa importante è procedere per step, in modo tale da essere sicuri di fare tutto nel modo giusto. Vediamo di seguito tutti i passaggi da seguire:

Scollega il fornetto dalla corrente, inoltre, si dovrà attendere che sia completamente freddo per evitare scottature o danni ai componenti interni; Estrarre tutte le componenti rimovibili: griglia, vassoio raccoglibriciole e eventuali teglie interne. Questi elementi possono essere lavati separatamente con un mix di acqua calda, detersivo per piatti e utilizzando una spugna non abrasiva, lasciandoli in ammollo per 15–30 minuti prima di strofinare; Per la pulizia interna del fornetto, creare un composto cremoso con 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaio di aceto bianco e 200 ml di acqua calda. Applicare il composto con una spugna o un panno, lasciando agire qualche minuto sulle macchie più resistenti, poi rimuovere con un panno pulito e umido. Infine, asciuga con un panno asciutto; Passare poi alla pulizia della porta e del vetro, utilizzando una miscela fatta con acqua calda e aceto bianco in parti uguali. Usare un panno morbido o una spugna per pulire sia l’interno che l’esterno del vetro.

Ed ecco che in pochissime mosse, il fornetto elettrico sarà tornato perfettamente pulito, profumato e senza incrostazioni.