Notizia che lascia l’amaro in bocca quella riguardante Jannik Sinner. Il ritiro del numero uno al mondo ha lasciato delusi in molti.

In questi giorni si sta disputando il National Bank Open, ovvero il torneo Master 1000 di tennis in quel di Toronto. Sulla carta uno degli appuntamenti più importanti di mezza estate, il debutto della stagione sul cemento americano. Eppure l’appeal di questo evento non sembra essere così elevato.

Lo dimostra il fatto che a Toronto abbiano dato forfait alcuni tra i migliori tennisti al mondo. Già da tempo fuoriclasse del calibro di Djokovic, Alcaraz e Draper avevano dichiarato di non prendere parte al Master 1000, nonostante fossero di diritto nella entry list del torneo. Persino il numero uno al mondo Jannik Sinner, dopo il trionfo di Wimbledon, non se l’è sentita di mantenere l’impegno, saltando di fatto la trasferta canadese.

Sinner ha vinto questa competizione nel 2023, battendo in finale l’australiano De Minaur, invece lo scorso anno è sorprendentemente uscito ai quarti di finale contro il russo Rublev, mentre a trionfare fu Alexei Popyrin. Come detto, quest’anno Jannik ha scelto il riposo piuttosto che tentare l’impresa sul cemento di Toronto.

Il direttore degli Open di Toronto non ci sta: “Sono deluso per i ritiri, il format va migliorato”

L’assenza dei big nella competizione di Toronto ha sicuramente deluso le aspettative dei tifosi di casa. Ma soprattutto ha fatto infuriare Karl Hale, direttore dei Canadian Open. Interpellato di recente proprio sulla questione e sull’appeal forse non così elevato del torneo, ha risposto in maniera piccata.

“I biglietti sono stati tutti venduti, il tennis ha un grande fascino commerciale. Ma i tennisti si lamentano per il calendario fitto. Sono ovviamente deluso per i ritiri di quest’anno, abbiamo parlato con il Tour e il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi verrà qui la prossima settimana. Parleremo con lui per capire come migliorare la situazione. Si tratta di un nuovo format di 12 giorni, quindi lavoreremo per migliorarlo”.

Il problema infatti resta il format forse troppo lungo e faticoso di questi tornei Master, che costringono i giocatori a sforzi eccessivi all’interno di una stagione sportiva già molto lunga e tortuosa. Una delle battaglie che stanno imponendo numerosi tennisti riguarda proprio la gestione del calendario e la presenza di troppi tornei durante l’arco dell’anno solare.

Ecco perché un campione come Sinner a questo punto preferisce gestirsi e saltare alcuni eventi stagionali, piuttosto che mostrarsi al grande pubblico. Hale ha confermato come non manchino gli spettatori, ma il fatto che tanti big diano forfait è un brutto segnale per la gestione del circuito ATP.