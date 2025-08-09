Gianluigi Donnarumma può realmente tornare a giocare in Serie A. Il portiere della Nazionale italiana ha detto sì a questa ipotesi.

Il caso che sta facendo discutere più di tutti nel panorama calcistico internazionale è quello riguardante Gianluigi Donnarumma. Il portiere del PSG e della Nazionale italiana si ritrova nuovamente ad un bivio di carriera, un po’ come era accaduto nel 2021 quando scelse di lasciare il Milan a parametro zero.

Il classe ’99, reduce dalla vittoria della Champions League e dalla candidatura al Pallone d’Oro, ha il contratto in scadenza con i parigini a giugno 2026. La notizia che ha sorpreso tutti è duplice: Donnarumma avrebbe detto no al rinnovo e allo stesso tempo il PSG ha già bloccato Lucas Chevalier, talento del Lille, come nuovo numero 1.

Quale dunque il futuro di Donnarumma? Il portiere nativo di Castellammare di Stabia ha diverse soluzioni davanti a sé: potrebbe fare un passo indietro e ripensare al rinnovo. Oppure chiedere il trasferimento immediato o addirittura rimanere a Parigi e rischiare di fare panchina o tribuna per tutto l’arco della stagione.

Donnarumma-PSG, è rottura: spunta la soluzione che può portarlo subito all’Inter

Un’altra ipotesi, più contorta ma ugualmente possibile, si sta facendo strada. Uno dei club maggiormente interessati al destino di Donnarumma è l’Inter, squadra di Serie A che sarebbe assolutamente attratta dall’idea di riportare il portiere in Italia, nonostante il passato milanista.

L’idea su cui stanno ragionando le parti in causa potrebbe far contenti tutti. Donnarumma, come detto in scadenza tra meno di un anno, potrebbe rinnovare il proprio contratto con il PSG, che così non perderebbe il portiere a costo zero. Subito dopo verrebbe ceduto in prestito oneroso all’Inter, fissando già un obbligo di riscatto da esercitare nel 2026, intorno ai 32 milioni di euro.

Una soluzione che come detto potrebbe rappresentare l’ideale per tutti, anche se l’Inter dovrebbe poi discutere in maniera accurata l’eventuale ingaggio di Donnarumma, che ad oggi percepisce dal PSG ben 12,7 milioni netti a stagione. L’intento dei nerazzurri sarà quello di proporre uno stipendio elevato, ma magari sotto i 10 netti. Dunque trattativa non facile, ma assolutamente affascinante e da seguire.

L’alternativa ad oggi più concreta per Gigio Donnarumma è un trasferimento in Turchia. Infatti il Galatasaray è l’unico club ad aver fatto una proposta formale al PSG per ottenere immediatamente il cartellino del numero uno azzurro. Occhio anche all’ipotesi Manchester City, soprattutto se la società britannica dovesse cedere il brasiliano Ederson in questa sessione di mercato.