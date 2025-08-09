La Roma sta ultimando i preparativi per l’amichevole di questo pomeriggio in casa dell’Everton. Gasperini cerca risposte migliori di quelle avute dalla passata amichevole inglese persa 4 a 0 con l’Aston Villa. C’è attesa e curiosità per vedere due giocatori che si stanno facendo largo nelle gerarchie del mister, Ghilardi e Ferguson. Le indicazioni sulla formazione le riporta Enrico Camelio che sta seguendo il ritiro della Roma, partendo però da una richiesta di mercato: “Gasperini è tranquillo, vuole solo urgentemente un esterno avanzato. Io credo possa essere ancora Echeverri, non è detto che non possa arrivare. Davanti vanno aggiunti gol visto che Dovbyk per De Rossi era la quinta scelta, a Juric non piaceva e ora anche con Gasperini sta avendo difficoltà. Stasera ci sarà Ghilardi perché per me farà il titolare anche nel corso della stagione. La sorpresa per quel che sto vedendo in ritiro potrebbe essere El Aynaoui. Dybala non corre nemmeno, è venuto in Inghilterra a fare i massaggi”.

Un altro nome caldo per l’attacco della Roma è quello di Fabio Silva, ma precisa Stefano Carina: “Quello che sorprende è che ancora non si è capito che Fabio Silva è una punta centrale. Poi può fare l’esterno a sinistra ma quando lui ha fatto bene è quando ha giocato al centro dell’attacco. I soldi ci sono, la concorrenza del Borussia Dortmund anche.. Il problema è che stanno cercando di piazzare Dovbyk, impresa quasi impossibile. L’attaccante si porta dietro uno stipendio pesante, anche per una squadra media europea. L’esterno a sinistra poteva anche essere Equinaldo ma si è fatto male prima dell’inizio di una vera trattativa”.

Pruzzo commenta pragmatico: “Quello che mi colpisce è che questi calciatori, anche quelli che dovranno crescere, vengono pagati troppo cari. Io mi aspetto che la Roma prenda una punta esterna a sinistra che possa fare gol. Altrimenti è un problema, servono per vincere le partite ma davanti non ci sono giocatori che ne possono fare molti al momento”