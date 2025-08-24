Nemmeno il tempo di godersi l’iniziale ovazione del pubblico di San Siro, che subito il tecnico toscano è finito sul banco degli imputati per la sconfitta choc all’esordio

Era tutto pronto. Pronto per la festa, anticipata dal convincente esordio in Coppa Italia contro il Bari e dai riconoscimenti che gli sono piovuti addosso dagli spalti al momento della lettura delle formazioni.

Il ritorno di Max Allegri sulla panchina del Milan in una gara di campionato era stato anche accompagnato dalla designazione di un avversario che, con tutto il rispetto dell’ottima Cremonese, pareva davvero alla portata dei rossoneri.

Più che altro, se le ambizioni erano – e ancora sono – quelle dichiarate in estate e giustificate da un mercato comunque interessante, la prima gara casalinga contro una neopromossa si deve solo vincere. In un modo o nell’altro. Col bel gioco o senza.

La nuova creatura del tecnico toscano invece – giunto alla sua terza sconfitta consecutiva all’esordio stagionale sulla panchina del Milan – è crollata sotto i colpi della matricola lombarda. Che al momento giusto si è fatta anche dare una ben accetta mano dalla fortuna nell’assedio finale dei meneghini.

Insomma, nonostante al Milan sia cambiato tutto (anche il DS), i problemi sembrano gli stessi. L’inizio del campionato è stato da incubo e, esattamente come accaduto lo scorso anno con Paulo Fonseca, sul banco degli imputati è salito anche il cavallo di ritorno. Colui che scucì lo Scudetto dal petto all’Inter vincendo il titolo nel 2010/11.

#Allegriout, l’incubo corre sui social: il tecnico è già in bilico

Da ieri sera, dal fischio finale della gara di San Siro, sui social è riapparso un hashtag che ha accompagnato con cadenza periodica il triennio di ritorno dell’allenatore toscano alla Juve: l’#AllegriOut.

Sono già tantissimi i post su X che, tra ironia, sarcasmo ma anche tanta delusione, invocano già il licenziamento del tecnico rossonero.

AC Milan – Cremonese : 1-2

partita disastrosa, meglio andare a cambiare le idee 🥺🥺🥺#AllegriOut Quelli che erano per allegri possono andare all’inter 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/O1leHivSuu — ZELDA MILANISTA ❤️ 🖤 (@ZeldaMilanista) August 23, 2025

#Allegri è contro la natura del #Milan

E’ contro la storia del Milan. I nostri successi li abbiamo costruiti con una chiara identità offensiva, europea, internazionale. Hanno calpestato non solo la nostra dignità con Allegri, ma anche la nostra identità rossonera. #AllegriOUT pic.twitter.com/3clYUVeRKa — Dr. Tuitter (@DrTuitter) May 29, 2025

Questi sono solo alcuni degli interventi che stanno riempiendo quello che, sulla falsariga di quanto già visto alla Juve, sta diventando un argomento di tendenza su X. L’allenatore livornese è già sul banco degli imputati dopo appena 90′: non certo il modo migliore per iniziare la nuova avventura al Milan…