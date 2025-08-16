Beffa piuttosto clamorosa per Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro del tennis non potrà partecipare a questo rush di fine stagione.

Continua l’ottimo momento sul cemento americano per Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro infatti sta proseguendo il cammino finora impeccabile ai Master 1000 di Cincinnati, avendo sconfitto agevolmente in due set il canadese Auger-Aliassime e qualificandosi di fatto per la semifinale, dove se la vedrà con la rivelazione Terence Atmane.

Preparazione ideale per quello che sarà il torneo più importante e prestigioso di fine agosto, ovvero gli US Open, ultimo appuntamento del Grande Slam in questa stagione tennistica. Sinner dovrà difendere il titolo vinto a New York lo scorso anno, partendo sempre tra i favoriti. Occhio però al suo rivale diretto Carlos Alcaraz, anch’egli in corsa a Cincinnati e pronto a rimettersi in mostra dopo il k.o. di Wimbledon.

Il duello Sinner-Alcaraz è sicuramente il più appassionante del momento, con l’italiano e lo spagnolo che si stanno contendendo i tornei più rilevanti ed anche il primo posto nella classifica ATP. Ma c’è una graduatoria parallela che vede Alcaraz nettamente avanti rispetto al rivale, visto che Jannik non potrà neanche partecipare a questo rush di fine stagione.

Bonus Pool 2025, Sinner è fuori dalla corsa: Alcaraz domina la graduatoria

Stiamo parlando del cosiddetto Bonus Pool. Per chi non conoscesse questa sorta di classifica del tennis internazionale, basti sapere che riguarda un incentivo economico pari a 21 milioni di dollari complessivi che viene diviso in modo proporzionale tra i 30 tennisti che hanno conquistato il maggior numero di punti tra Masters 1000 e ATP Finals nel corso del 2025.

C’è però una prerogativa per poter attingere al Bonus: la partecipazione ad almeno 4 dei tornei Master 1000 obbligatori in questo senso. Una caratteristica che di fatto esclude Sinner dalla Pool per l’anno solare in corso, visto che a causa della squalifica per il caso Clostebol è stato costretto a saltare diversi tornei, come Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid.

L‘assegno dunque per Jannik si azzererà automaticamente; una consistente perdita economica per il tennista di San Candido, che solo un anno fa era riuscito ad ottenere un Bonus di 2,8 milioni di dollari per i piazzamenti nei Master 1000. Quest’anno invece è Carlos Alcaraz a dominare: nella graduatoria in questione è nettamente in testa con 2410 punti, il che significa che andrà incontro ad ottimi introiti personali.

In classifica c’è però un altro italiano: terzo posto per Lorenzo Musetti che con 1650 punti vanta un ottimo Bonus in prospettiva, così come Jack Draper, che è al secondo posto della Pool.