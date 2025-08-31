Il tecnico toscano, furente dopo la brutta figura di Como, pensa a dei cambiamenti per l’esordio casalingo: il veterano resta fuori

Brutta. Forse troppo brutta per essere vera. E dire che il passivo rimediato al ‘Sinigaglia‘ contro la brillante formazione allenata da Cesc Fabregas sarebbe anche potuto essere maggiore se alcuni interventi di Provedel non avessero limitato i danni. Per non parlare dei pali e delle traverse che hanno salvato in più di un’occasione i biancocelesti.

La ‘nuova’ Lazio di Maurizio Sarri (che poi nuova non è, visto che la rosa è identica a quella dello scorso anno se si escludono un paio di rientri dai prestiti) è partita col piede sbagliato nella nuova annata in Serie A.

Lo stesso allenatore di Figline Valdarno, a cui vanno date delle logiche attenuanti per non aver potuto fare mercato, è finito sul banco degli imputati per la totale assenza di intensità – soprattutto in relazione a quella messa in campo dai lariani – e per l’invisibilità di quel possesso palla caratteristico della filosofia di gioco di Sarri.

Ovviamente un peso ben determinato lo hanno anche gli interpreti. Coloro che scendono in campo. Se sulle rive del lago lombardo aveva destato scalpore l’esclusione dal primo minuto di Nicolò Rovella in favore di Danilo Cataldi, per l’esordio stagionale davanti al proprio pubblico contro il Verona si prevede un’altra esclusione eccellente. Parliamo di un veterano già colonna dei capitolini nella prima esperienza del tecnico nel club romano.

Lazio-Verona, il veterano resta fuori: Sarri ha già deciso

Come riferito dal portale ‘Lalaziosiamonoi.it‘, in vista del match contro la formazione scaligera Sarri farà delle modifiche alla formazione titolare. Il centrocampista ex Genoa partirà dall’inizio relegando in panchina Cataldi, che a Como aveva sofferto il ritmo infernale del padroni di casa.

In attacco è confermato il tridente composto da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, mentre in difesa – ferma restando la rinuncia allo squalificato Romagnoli – ecco la novità che non ti aspetti.

Reduce da una prestazione negativa nella prima esibizione ufficiale dell’anno, Manuel Lazzari non partirà titolare nella già delicata sfida all’undici di Paolo Zanetti. Al posto dell’ex stantuffo della Spal il tecnico dei romani intende schierare Adam Marusic, un altro dei tanti veterani presenti nel roster biancoceleste.

Ad ogni modo, considerando la duttilità di Lazzari – capace, all’occorrenza, di agire anche come esterno alto nel 4-3-3 ‘sarriano’ – non è da escludere un inserimento in corsa al posto di uno degli esterni d’attacco. Pedro Rodriguez permettendo, ovviamente. Lo spagnolo, specialista nel ‘girare’ le partite uscendo dalla panchina, già scalpita per un auspicato ingresso nella ripresa.