Tadej Pogacar incredulo e senza parole: è ufficiale la mancata partecipazione ai Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda.

Momento di relax e di riflessioni per Tadej Pogacar. Il campionissimo del ciclismo maschile internazionale ha voluto staccare la spina da tutti gli impegni agonistici. La sua estate, dopo il trionfo al Tour de France, è stata finora lontana da qualsiasi riflettore o evento mediatico importante.

Pogacar si è intravisto soltanto al Giro di Romandia femminile, presente per supportare la sua compagna Urska Zigart, anch’ella ciclista di alto livello che fa parte del team AG Insurance-Soudal. Per il resto lo sloveno ha deciso di prendersi una lunga pausa, visto che il 2025 finora è stato per lui un anno ricco di soddisfazioni ma allo stesso tempo stancante e stressante, come già visibile nel finale della Grande Boucle.

Ma quando vedremo nuovamente gareggiare Pogacar? Il cannibale del ciclismo odierno tornerà sicuramente in sella a fine settembre, quando andranno in scena i Mondiali 2025 di ciclismo su strada, nell’inedita cornice del Ruanda, precisamente nella città di Kigali. Lo sloveno sarà in prima fila a difendere il titolo mondiale vinto lo scorso anno. Proprio in vista di questa competizione è giunta la notizia di un forfait inaspettato, che ha sorpreso anche lo stesso Pogacar.

Colpo di scena: Jonas Vingegaard rinuncia ai Mondiali in Ruanda! Ecco i motivi

La notizia che ha fatto rumore nel mondo del ciclismo è il sorprendente forfait di Jonas Vingegaard ai Mondiali di ciclismo su strada. Il fortissimo atleta danese ha scelto nelle scorse ore di rinunciare alla gara di Kigali, nonostante poche settimane fa il commissario tecnico della sua Nazionale, Michael Morkov, aveva confermato la partecipazione e la voglia di vincere del suo atleta.

Vingegaard, considerato il rivale numero uno di Pogacar in questa fase, ha annunciato con poche e brevi parole la propria decisione: “Un appuntamento che non si adatta al mio programma… non avrei abbastanza tempo per allenarmi e per disputare i Mondiali devi essere fresco e non so come uscirò da questa Vuelta”. Infatti il danese ha preferito giocarsi le proprie carte alla Vuelta a España piuttosto che puntare al titolo mondiale.

Una decisione che appare strana nel mondo del ciclismo, visto che Vingegaard ed il proprio staff conoscevano da mesi il calendario e avrebbero dovuto prevedere in precedenza le tempistiche e gli impegni ravvicinati. C’è infatti chi sospetta che questo ritiro anticipato nasconda un timore recondito.

Vingegaard potrebbe aver rinunciato al Mondiale per paura di fronteggiare ancora Pogacar, che lo ha recentemente umiliato al Tour de France; ma anche perché non si sente a suo agio nelle corse di un giorno, preferendo quelle a tappe. Insomma, un insieme di situazioni scomode che hanno portato il ciclista della Visma-Lease a dare forfait.