Beffa per la Juventus: il calciatore ha preso un’altra strada rispetto al previsto. Ma giocherà la Champions League da protagonista.

Lavori in corso per la Juventus in questa sessione di mercato. Non serve una rivoluzione totale alla squadra di Igor Tudor per diventare estremamente competitiva, ma staff e tifoseria chiedono senza dubbio alcuni rinforzi per poter giocarsi al meglio campionato e Champions League nella stagione che sta per cominciare.

Finora il mercato dei bianconeri è fermo a due nuovi colpi: l’ingaggio a parametro zero di Jonathan David per l’attacco e l’arrivo del terzino destro portoghese Joao Mario, scambiato quasi alla pari con Alberto Costa, finito al Porto. Poi tanti rumors, trattative, indiscrezioni, ma senza finalizzare qualcosa di concreto in entrata.

La Juve aveva puntato nelle scorse settimane su un altro calciatore svincolato per completare il reparto di centrocampo. In attesa di sistemare alcuni esuberi, come Douglas Luiz o Arthur, l’idea era quella di dare maggiore fisicità ed esperienza alla linea mediana con un elemento di spessore, pronto a lasciare la Premier League dopo tanti anni di militanza.

Juventus, sfuma l’ingaggio di Thomas: il centrocampista ha scelto di tornare in Liga

Il calciatore su cui la Juventus aveva messo gli occhi è Thomas Partey, 32enne centrocampista di origine ghanese. La sua avventura con la maglia dell’Arsenal si è conclusa il 30 giugno scorso, per scadenza naturale del contratto. Un’occasione a costo zero che però ha preso altre strade piuttosto che accettare la corte bianconera.

Niente futuro in Serie A per Thomas, che ha invece scelto di accettare la proposta del Villarreal, squadra spagnola che parteciperà alla prossima Champions League. Il calciatore africano ha voluto fare ritorno in Liga dopo le esperienze in passato con le maglie di Atletico Madrid, Mallorca ed Almeria.

Thomas Partey ha siglato un ricco contratto annuale, con opzione per il secondo anno, smentendo di fatto le voci che lo accostavano alla Juve o ad altre realtà. Il ghanese allo stesso tempo è sotto indagine per alcune accuse di stupro arrivate da Londra, che certamente non fanno benissimo alla sua nomea. Per questo motivo diversi tifosi del ‘Sottomarino Giallo’ non erano d’accordo con il suo ingaggio.

La Juventus, allontanatasi definitivamente l’ipotesi Thomas, continua a guardarsi intorno per trovare un centrocampista difensivo da inserire in rosa, un mediano che possa diventare alternativa di rilievo al tandem titolare Locatelli-Thuram. Il nome prediletto è quello del danese Hjulmand, ex capitano del Lecce, ma sulla lista di Damien Comolli vi sono anche i profili del marocchino Amrabat e del brasiliano André.