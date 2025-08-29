Basta solo del semplice borotalco per poter lucidare i pavimenti senza alcuna fatica: il metodo geniale, che ti farà risparmiare tempo e denaro.

Quando si parla di pavimenti splendenti, si pensa subito a cere costose, prodotti chimici o macchinari ingombranti. In realtà, esiste un rimedio della nonna tanto semplice quanto efficace: il borotalco. Questo prodotto, noto soprattutto per l’uso sulla pelle dei bambini, ha proprietà assorbenti e lucidanti che lo rendono perfetto anche per la cura della casa.

Ma come può questo prodotto essere utile per lucidare i pavimenti? Il borotalco è una polvere finissima a base di talco, capace di assorbire l’umidità e ridurre l’attrito. Quando viene distribuito su certe superfici, soprattutto quelle lisce come il marmo, il gres o il parquet trattato, crea un leggero film che le rende più brillanti e piacevoli al tatto. Inoltre, non è abrasivo, quindi non rischia di graffiare il pavimento.

Come usare il borotalco per lucidare i pavimenti: l’effetto sarà davvero sorprendente

Usare il borotalco per lucidare è un metodo economico, ecologico e rapido. Non contiene sostanze chimiche aggressive, lascia un gradevole profumo e può essere usato ogni volta che il pavimento appare spento. Un piccolo trucco della tradizione che ancora oggi funziona! Vediamo allora come procedere per ottenere pavimenti splendenti.

Prima di applicare il borotalco, è fondamentale che il pavimento sia pulito e asciutto. Rimuovere quindi, polvere, macchie o residui con un normale lavaggio, utilizzando semplicemente dell’acqua e un detergente neutro. Fatto questo, applicare il borotalco, spargendo una piccola quantità di borotalco direttamente sul pavimento, a zone.

Distribuire uniformemente la polvere e con un panno in microfibra asciutto, oppure con uno spazzolone morbido, strofinare il borotalco con movimenti circolari o avanti e indietro. In questa fase, il talco inizia a “fondere” leggermente con la superficie, creando l’effetto lucido. Infine, rimuovere l’eccesso. Dopo aver lucidato tutta l’area, passare un secondo panno pulito per rimuovere ogni residuo visibile. Ed ecco che il pavimento risulterà più liscio, brillante e profumato. Per poter ottenere l’effetto sperato, è bene sapere che il borotalco agisce meglio su pavimento come marmo e granito, parquet trattati o laminati e gres lucido, mentre su pavimenti porosi e grezzi, c’è il rischio che il borotalco potrebbe penetrare e lasciare aloni.