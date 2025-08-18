Addio Inter per questo calciatore, che come preannunciato è fuori dal progetto tecnico di Chivu: futuro nella Liga spagnola.

Ancora in costruzione la rosa della nuova Inter targata Cristian Chivu. La squadra vice-campione d’Europa ha intenzione di completare almeno un paio di nuovi innesti prima della fine del mercato estivo, così da regalare al suo allenatore una squadra competitiva al massimo e con delle novità dal punto di vista delle soluzioni tattiche.

Gli obiettivi di cui si parla spesso in questi giorni sono due: un centrocampista di quantità e fisicità e un attaccante esterno rapido che possa consentire a Chivu di passare, almeno parzialmente, al tridente offensivo rispetto al consolidato 3-5-2 di ‘inzaghiana’ memoria. I nomi caldi sono quelli di Manu Koné della Roma e di Ademola Lookman dell’Atalanta.

In attesa di capire se e quando ci saranno i margini per tentare questo doppio affondo, l’Inter deve cominciare a fare spazio nella propria rosa. Urge infatti cedere alcuni calciatori che non fanno parte del progetto tecnico di Chivu, coloro che al momento rappresentano soltanto un peso all’interno della squadra nerazzurra.

Palacios vicinissimo all’addio dall’Inter: soluzione spagnola per il difensore

Sono diversi gli elementi della rosa interista che potrebbero fare presto le valigie. Uno di questi è Tomas Palacios, difensore argentino che la società nerazzurra ha ingaggiato un anno fa dal piccolo club dell’Independiente Rivadavia, spendendo ben 6,5 milioni di euro.

Peccato che con l’Inter abbia accumulato solo un paio di presenze e pochissimi minuti in campo. Tanto da finire in prestito al Monza a gennaio, ma anche l’esperienza in Brianza non ha regalato né visibilità né grosse soddisfazioni al classe 2003. Eppure il club di Beppe Marotta crede ancora nelle sue potenzialità, decidendo così di cederlo a titolo temporaneo anche in vista della nuova stagione.

Secondo alcuni media argentini, Palacios sarebbe ad un passo dal trasferirsi, in prestito con diritto di riscatto, al Rayo Vallecano. La squadra di Madrid è pronta ad anticipare la concorrenza del Basilea, che fino a pochi giorni fa sembrava in pole per accogliere il difensore 22enne nella propria rosa. Un affare in dirittura di arrivo che dovrebbe concludersi questa settimana con le visite mediche in Spagna di Palacios.

Palacios è un centrale di piede mancino, che gli osservatori dell’Inter avevano proposto la scorsa estate come futuro talento e possibile alternativa di Bastoni nella linea difensiva nerazzurra. Ma evidentemente a questo stopper sudamericano servirà fare più esperienza in Europa prima di ambire ad un posto rilevante con il club meneghino.