C’è un animale pericolosissimo in molte spiagge e le persone sono costrette a non poter fare il bagno. Ecco dove è scattato l’allarme.

Fra pesci pericolosi e meduse, è scattato l’allarme per un altro animale che si sta diffondendo sulle spiagge. A causa sua, molte di queste sono state chiuse e non è possibile fare nemmeno il bagno. Tutto questo naturalmente causa non poco disagio in chi ha prenotato le vacanze in queste località.

Ecco allora qual è la specie pericolosa che sta incutendo timore nei vacanzieri, rovinando loro le ferie.

L’animale pericoloso che è comparso in molte spiagge

Dopo mesi di lavoro, tante persone hanno scelto la località in cui andare in vacanza, per godersi il sole, il mare e il divertimento. Eppure per molti di loro queste vacanze possono essere rovinate. Sì, perché è allarme: in molte spiagge è stato rinvenuto un animale pericolosissimo che costringe a non poter fare il bagno.

Si tratta del cosiddetto “drago blu” (Glaucus atlanticus), un piccolo mollusco lungo 2-3 cm di colore blu metallizzato, potenzialmente pericoloso per l’uomo perché può immagazzinare veleno e sostanze urticanti dalle sue prede (come le meduse), che vengono poi rilasciati in caso di contatto. Per camuffarsi meglio, galleggia sulla superficie del mare a pancia in su.

E così le autorità spagnole hanno disposto il divieto di fare il bagno nelle spiagge di Guardamar del Segura, nella provincia di Alicante, lungo la Costa Blanca, dove sono stati avvistati due esemplari il 20 agosto. Il 21 agosto, non avendo trovato altri esemplari, l’allerta è scesa da rossa a gialla e quindi ci si può fare il bagno ma con prudenza.

Chi dovesse incontrare questo animale pericolosissimo, che in realtà è raro nel Mediterraneo, potrebbe sperimentare vari sintomi in caso di puntura: nausea, vomito, dolori cutanei e reazioni allergiche. La prima cosa da fare dopo la puntura è sciacquarsi con acqua di mare e andare al pronto soccorso. Per fortuna solo in casi estremi, questa puntura può provocare la morte.

Evitare comunque di toccarlo perché rilascia veleno solo se minacciato. Insomma, in questa località spagnola sono state inizialmente chiuse le spiagge per la presenza di questo animale pericolosissimo. Ora è possibile fare il bagno ma l‘allerta e la prudenza devono rimanere massime perché c’è la probabilità di incontrare il drago blu, la cui puntura può essere letale in alcuni casi.