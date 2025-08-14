Incessanti le voci di mercato sui due big azzurri: il blasonato club di Serie A sogna il doppio colpo da favola

Un fulmine a ciel sereno. Non tanto per lo stretto esito finale della vicenda, quanto per i tempi e i modi in cui la situazione è improvvisamente deflagrata, rendendo assolutamente clamoroso il tutto.

Da ieri 12 agosto Gigio Donnarumma non è più virtualmente il portiere del PSG. Anzi, non lo è più come inclusione della rosa, sebbene al momento, non essendo stata perfezionata la sua cessione, sia formalmente ancora un tesserato del club parigino. Lo stesso che ha condotto alla vittoria della Champions League con incredibili prestazioni nei turni precedenti la finale dominata con l’Inter.

“Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato”, le parole rilasciate giusto ieri dall’ex portiere rossonero in un’emozionata lettera inviata ai tifosi della squadra della capitale francese.

De facto il Capitano della Nazionale azzurra è stato fatto fuori dal tecnico Luis Enrique che, dopo aver elogiato la persona Gianluigi e il calciatore Donnarumma, si è assunto la piena responsabilità della sua esclusione, già certificata dall’approdo in città del portiere Lucas Chevalier dal Lille. Un profilo, secondo il tecnico asturiano, più funzionale all’idea di calcio dello spagnolo rispetto alle caratteristiche del campano.

Già col futuro in bilico per via del contratto in scadenza a giugno 2026 (l’agente Enzo Raiola avrebbe poi dichiarato, sempre ieri, come Gigio avesse anche detto che avrebbe accettato offerte di ingaggio più basse in sede di rinnovo pur di restare), l’estremo difensore è ora sul mercato.

Donnarumma con Tonali: la Juve sogna in grande

Nemmeno a dirlo la Juve, che già aveva pianificato un assalto al big una volta che eventualmente lo stesso non avesse rinnovato il contratto col PSG, sogna il grande colpo. Anzi due, visto che nel frattempo il club bianconero è a caccia, da tempo, della soluzione giusta per far arrivare anche un certo Sandro Tonali alla Continassa.

Sulla possibilità di mettere a segno, in ottica Juve, il doppio colpo azzurro, si è espresso in termini a dir poco entusiastici Stefano Tacconi, vecchia gloria bianconera, che ha detto la sua ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘.

“Gigio è come una punta da 30 gol, magari alla Juve…Onestamente sì, non me l’aspettavo, però in questi casi è difficile dare giudizi senza sapere come stanno le cose. Magari le questioni contrattuali possono aver inciso, oppure è successo qualcosa di cui noi non siamo a conoscenza. Di sicuro è una situazione molto anomala“, ha esordito l’ex estremo difensore.

“Viste le condizioni io ci proverei per la Juve, però bisogna vedere anche quanto sarà forte la concorrenza del City e i costi, perché mi pare di capire che i bianconeri non abbiano un grande budget quest’estate. E a centrocampo Tonali sarebbe un gran colpo: la Juventus ha bisogno di giocatori italiani di spessore internazionale“, ha poi concluso Tacconi.