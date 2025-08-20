La nuova decisione della Rai che riguarda Don Matteo sconvolge i telespettatori. Ecco cosa sta succedendo all’amata fiction.

Don Matteo è una delle fiction più amate della Rai e, anche se come protagonista non c’è più Terence Hill nei panni di Don Matteo, Raoul Bova lo ha “sostituito” egregiamente nei panni di Don Massimo, riscuotendo comunque un grande successo anche in questa nuova veste.

Tuttavia, la decisione della Rai che riguarda la fiction non piacerà ai tanti fan. Ecco che costa succedendo.

La decisione della Rai su Don Matteo

Il palinsesto Rai dell’estate ha visto lo stop di alcune soap per dare spazio ad altre fiction estive e programmi di intrattenimento diversi ma da settembre si cambia “musica”. Ritorneranno infatti alcuni appuntamenti molto amati, se non fosse per una decisione, che riguarda Don Matteo, che ha sconvolto i telespettatori.

Nella fascia del daytime pomeridiano si avrà lo stop alla messa in onda delle repliche di Don Matteo a partire dall’8 settembre. Questa è una brutta notizia per chi stava riguardando con affetto i vecchi episodi della fiction in attesa degli episodi della stagione 15 che dovrebbero venire trasmessi nella primavera del 2026.

Questa decisione della Rai ha però un giusto motivo: al posto di Don Matteo verranno trasmessi gli episodi de Il Paradiso delle Signore 10, con tanti nuovi colpi di scena, nuovi personaggi e trame avvincenti. La soap opera con protagoniste le Veneri, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi andrà in onda con 10 puntate in replica della stagione 9 già da lunedì 25 agosto dalle 16 in poi.

Poi dall’8 settembre ci saranno i nuovi episodi e, subito dopo, come al solito, ritornerà l’appuntamento con La Vita In Diretta con Alberto Matano. Nel pre-serale di Rai Uno invece continuerà ad andare in onda “Reazione a Catena”, l’amato gioco estivo delle catene condotto da Pino Insegno. Il game show Rai molto apprezzato, pur confermandosi leader nella fascia pre-serale, ha perso un po’ di spettatori rispetto alle altre edizioni.

Lo share comunque si attesta sul 21% con picchi del 24% nella fase finale. Tuttavia continuerà per tutto il mese di settembre perché poi tornerà in onda “L’eredità” con Marco Liorni. Insomma, il pubblico affezionato a Don Matteo dovrà dire arrivederci alle repliche delle puntate ma per un buon motivo: tornano in onda le ultime repliche e poi i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore.