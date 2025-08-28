Il tecnico rossonero, già sul banco degli imputati dopo una sola gara di campionato, potrebbe prendere una decisione clamorosa

C’è ancora incredulità, tanto a Milanello quanto nell’animo dei tifosi milanisti ma anche in quello di tutto lo staff tecnico rossonero, per quanto accaduto nella gara d’esordio in campionato del nuovo Milan di Massimiliano Allegri.

In un clima che sembrava già di festa, col pubblico pronto a spellarsi le man per applaudire le giocate di Luka Modric o la fantasia di Ardon Jashari, è arrivata una doccia fredda che sta già provocando effetti tellurici sull’immediato presente.

Innanzitutto, colui che era stato accolto con un’ovazione dal pubblico del ‘Meazza‘, è già sotto processo: nonostante le abbia provate tutte cambiando in corsa uomini e modulo, Massimiliano Allegri non ha potuto evitare la terza sconfitta consecutiva all’esordio da tecnico del Milan.

Su X – in una sorta di corso e ricorso storico, ripensando a ciò che è accaduto per tanti mesi nella sua esperienza di ritorno alla Juve – è già riapparso l’hashtag #Allegriout, foriero di un clima di tensione e di sfiducia nel lavoro dell’allenatore che certamente non è di aiuto alla causa.

La società sta provando a dare delle risposte lanciandosi sul mercato: il nuovo obiettivo si chiama Christopher Nkunku, con le piste Dusan Vlahovic ed Artem Dovbyk (quest’ultimo nome nuovo nell’agenda di Igli Tare), pronti ad affiancare il francese per un bis di colpi che potrebbe davvero imprimere una ventata di freschezza alla rosa.

Il vero problema però, sembra un altro. Scoperchiato da un giornalista esperto di mercato autore di rivelazioni che potrebbero davvero cambiare radicalmente lo scenario esistente.

Dimissioni Allegri, Pedullà fa saltare il banco: rivelazioni choc

Intervenuto come di consueto sul canale Sportitalia, Alfredo Pedullà ha lanciato non poche frecciate alla società rossonera, accusata di non assecondare le reali richieste del tecnico toscano sul mercato.

Dopo aver fatto chiaramente il nome di Dusan Vlahovic come profilo chiesto dall’allenatore su cui però dirigenza e proprietà nicchiano rifiutandosi di fatto di affondare il colpo, il giornalista ha tratto le sue ‘rivoluzionarie’ conclusioni: Allegri, forte del suo status, dovrebbe rassegnare le dimissioni.

“Dico una cosa forte. Per me uno con il curriculum di Allegri dovrebbe dimettersi dal Milan. Non è accettabile quello che sta facendo la società. Sono stati valutati quattro attaccanti completamente diversi tra loro, il club ha venduto e ancora non ha preso sostituti perché il Milan si sta facendo mettere al guinzaglio anche dallo Sporting CP. Un giocatore che ha chiesto l’allenatore può arrivare? Sono arrivati tutti giocatori che ha proposto l’agente Busardò, amico di Furlani, o il comitato“, ha tuonato Pedullà dai microfoni dell’emittente televisiva.