Il club giallorosso ingaggia un duello con gli azzurri per il trequartista chiesto da Gasperini: affare sempre più vicino

La lunga attesa è ormai finita. Dopo tante amichevoli, spesso accompagnate dalla sferzanti dichiarazioni del tecnico di Grugliasco sul mercato, trattative, voci, rumors e incredibili infortuni dei nuovi arrivati, la Roma è pronta a scendere in campo per la prova del fuoco.

Tra qualche ora all’Olimpico arriva l’ottimo Bologna di Vincenzo Italiano per la prima giornata di Serie A della nuova stagione: un banco di prova niente male per la formazione giallorossa, che ancora indossa un vestito con l’etichetta ‘lavori in corso’.

Già perché il mercato, lungi dall’esser finito, deve ancora portare a Trigoria quei profili che il nuovo allenatore sta chiedendo a gran voce suscitando anche, in alcuni casi, il fastidio di parte della piazza.

Dopo aver di fatto dato il benservito a Lorenzo Pellegrini in conferenza stampa, l’ex tecnico dell’Atalanta ha chiesto un altro giocatore offensivo (il solo Leon Bailey, tra l’altro infortunatosi durante il primo allenamento: ne avrà per un mese) e un centrocampista.

Pur non mollando ancora del tutto la pista Jadon Sancho, che però non apre ancora alla Roma, il DS Massara avrebbe rivolto le sue attenzioni su un giocatore già conosciuto in Italia e per la recente esperienza in prestito al Torino, e per aver militato per diversi anni con la casacca del Napoli. Col quale, particolare non trascurabile, ha anche conquistato uno Scudetto sul campo sotto la guida di Luciano Spalletti nel 2023.

Ritorno di fiamma e blitz Roma: Gasperini beffa Conte

Come rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club giallorosso si sarebbe messo sulle tracce di Eljif Elmas per riempire una delle caselle ancora libere sul fronte offensivo.

Il talentuoso giocatore macedone, cinque stagioni complessive al Napoli bagnate da 189 presenze, 19 gol e svariati assist, era stato venduto dai partenopei al Lipsia per 24 milioni nel gennaio del 2024, quando gli azzurri, pur con lo Scudetto sul petto, stavano annaspando all’interno di una stagione davvero disastrosa.

Tornato in Italia lo scorso gennaio grazie all’iniziativa del patron granata Urbano Cairo, che ha ottenuto il suo arrivo in prestito secco fino a fine maggio, il 25enne è ora non solo tornato nel mirino del suo vecchio club, ma anche in quello della società capitolina, che fiuta il colpo per un profilo che conosce alla perfezione il calcio italiano.

Legato ai tedeschi da un contratto in scadenza il 30 giugno 2028, Elmas potrebbe così tornare in Serie A andando ad arricchire il pacchetto offensivo dei giallorossi. Napoli permettendo, ovviamente.