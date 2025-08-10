Il Milan sembra pronto al colpaccio che non farà felici i rivali interisti. Affare da 35 milioni e rosa a disposizione di Allegri che si rafforza.

Momento positivo ed assolutamente importante per la costruzione del nuovo Milan. La squadra, affidata a Massimiliano Allegri, sembra aver inserito la marcia giusta per rendere ancora più competitiva la rosa e far felici sia il nuovo tecnico, sia i tifosi che fino a poco fa guardavano con scetticismo alle manovre del club.

Nelle ultime ore il Milan ha finalmente potuto accogliere Ardon Jashari, il centrocampista svizzero su cui ha lavorato per almeno un mese, arrivato dal Bruges per ben 36 milioni di euro. Ad un passo anche l’approdo del nuovo centravanti, il danese Rasmus Hojlund che arriverà dal Manchester United con la formula del prestito.

E non finisce qui; infatti il d.s. Igli Tare è pronto a regalare ad Allegri anche un colpaccio per la difesa, un innesto di prospettiva su cui il Milan è vigile da tempo. Un obiettivo su cui è presente anche l’Inter, ma secondo le ultime indicazioni del Corriere dello Sport i rossoneri avrebbero vinto questo derby di mercato.

Milan in pole su Leoni: sorpassata la concorrenza di Inter e Liverpool

Il calciatore in questione è Giovanni Leoni, talento difensivo del Parma, considerato da tutti il futuro gioiello della Nazionale italiana. Il classe 2006 è conteso dalle due formazioni di Milano, ma nelle ultime ore il Milan avrebbe messo l’acceleratore, superando l’Inter nella corsa al difensore.

Questa buona notizia giunge dopo l’apertura alla cessione di Malick Thiaw; il centrale tedesco del Milan sembra destinato a finire in Inghilterra, precisamente al Newcastle United, che sborserebbe quasi 40 milioni di euro per lui. Un’operazione in uscita che permetterebbe alla squadra di Allegri di virare immediatamente con forza su Leoni, valutato invece non più di 35 milioni.

Inter al momento indietro in questa trattativa, perché i nerazzurri prima di fare sul serio per Leoni hanno bisogno di cedere almeno uno tra Asllani e Taremi, due esuberi della rosa di Cristian Chivu. Fare spazio in rosa per l’Inter non è cosa facile, per questo motivo l’affare Leoni sembra poter sfumare definitivamente.

Anche il Liverpool ha di recente sondato il terreno per il centrale 19enne nativo di Roma, ma per il momento il Parma ha rifiutato tutte le proposte estere, con la speranza di trattenere Leoni ancora per un’altra stagione. Il Milan però fa sul serio e si presenterà a breve con l’offerta giusta; lo stesso difensore chiederà al proprio club di farlo partire in caso di proposta seria e soddisfacente.