Le battute finali del mercato estivo potrebbero regalare un altro affare in uscita per il club capitolino: fissato il prezzo dell’addio

Dopo tanto chiacchierare (del resto inevitabile, data la sostanziale coincidenza dell’avvio ufficiale della nuova stagione con gli ultimi giorni del mercato estivo) la nuova Roma di Gian Piero Gasperini ha fatto parlare il campo, prendendosi tre punti nel difficile match casalingo contro il Bologna, disputato in un Olimpico come al solito stracolmo.

Pur essendo ancora incompleta (lo ha ripetuto più volte lo stesso tecnico, che da settimane sferza dirigenza e proprietà sulla necessità di volti nuovi da inserire nel roster), la squadra giallorossa ha mostrato una buona applicazione nell’eseguire gli schemi del nuovo mister, portatore di un calcio che, forse già diverso da quello di tutti gli altri allenatori sulla piazza, è notoriamente agli antipodi rispetto a quello che i giocatori, con grande profitto, avevano eseguito con Claudio Ranieri nei 7 mesi della passata stagione.

In attesa che il calciomercato tanto odiato dagli allenatori chiuda i battenti della sua sessione estiva, il DS Frederic Massara è alacremente impegnato a definire le ultime operazioni. Tanto in entrata (Gasp ha chiesto un esterno d’attacco e un centrocampista), tanto in uscita, con qualche esubero tecnico ancora in attesa di essere piazzato altrove.

A quest’ultima categoria appartiene certamente un calciatore che, pur rivitalizzato da Sir Claudio, evidentemente non rientra nei piani dell’uomo da Grugliasco. Il contratto, non ancora rinnovato, in scadenza a giugno 2026, sembra quasi un segnale di un’imminente cessione. Una partenza di cui si parlava già da tempo.

Celik ai saluti: prezzo fissato per il passaggio in bianconero

Già schierato in campo il minimo indispensabile (se si eccettua la gara col Lens) nelle amichevoli pre-campionato, in panchina senza entrare sul terreno di gioco nel match contro la formazione felsinea, Zeki Celik è già ai margini nelle rotazioni di Gasp.

Pur potendo teoricamente occupare due posizioni distinte nello scacchiere tattico del mister (braccetto di destra nella difesa a tre o esterno a tutta fascia nei quattro di centrocampo), il turco non è considerato pedina imprescindibile nella rosa.

Già accreditato di una partenza in prestito direzione Premier League nello scorso gennaio (il Fulham sembrava davvero ad un passo dal concludere l’affare), oggi l’ex Lille piace eccome in patria.

Il Besiktas, club della Capitale che sta tentando in ogni modo di spezzare il duopolio Galatasaray-Fenerbahce, potrebbe presto mettere sul piatto un’offerta che non lascerebbe indifferente la dirigenza romanista: 5-6 milioni di euro per il passaggio definitivo di Celik al club bianconero. Un colpo che potrebbe concretizzarsi nelle battute finali del calciomercato estivo.