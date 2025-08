La Roma è pronta a strappare un elemento chiave al Bologna per far felice Gian Piero Gasperini: operazione alla portata dei giallorossi.

Il mercato estivo della Roma è già a buon punto. Finora il club giallorosso ha completato quattro operazioni in entrata, tutte con un minimo comune denominatore: la giovane età dei nuovi innesti. Basti pensare che il colpo più ‘anziano’ finora effettuato è quello del centrocampista Neil El Aynaoui, che ha da poco compiuto 24 anni.

L’idea è quella di consegnare a mister Gian Piero Gasperini una rosa tendenzialmente verde e di prospettiva, che possa migliorare e crescere grazie al lavoro certosino dell’ex Atalanta. Secondo ciò che dice radiomercato, l’ultimo colpo prima di dichiarare chiusa la sessione estiva riguarda l’attacco: la Roma è a caccia di un esterno offensivo sinistro.

Il nome più gettonato è quello dell’argentino Claudio Echeverri, il Diablito del Manchester City che potrebbe arrivare con la formula del prestito. Operazione non semplice, poiché la squadra di Guardiola vuole cederlo solo per un anno a titolo temporaneo, mentre la Roma pretende una clausola per il riscatto a proprio favore. Per questo motivo il d.s. Ricky Massara si sta guardando attorno, cercando altri esterni d’attacco utili ed ideali.

La Roma segue il baby Dominguez: è l’ultima rivelazione del Bologna

Un’alternativa idonea ad Echeverri potrebbe arrivare da Bologna, proprio la squadra contro cui la nuova Roma del Gasp debutterà in Serie A il prossimo 23 agosto. Gli occhi dei dirigenti giallorossi si sarebbero mossi sul talentuoso esterno Benja Dominguez, anche lui calciatore di nazionalità argentina.

Caratteristiche molto simile a quelle del connazionale in forza al City, Dominguez è un’ala d’attacco classe 2003 che è divenuto di fatto la grande rivelazione del Bologna di Italiano nell’ultima stagione. Scovato un anno fa dal Gimnasia, ha saputo subito imporsi a suon di gol e dribbling: nella sua prima annata di Serie A ha collezionato 24 presenze, arricchite da 3 reti e due assist, oltre ad un gol segnato anche in Coppa Italia.

Il cartellino di Dominguez viene valutato dal Bologna non meno di 18 milioni di euro, cifra non scontata per un 22enne appena sbocciato nel calcio che conta, ma anche virtualmente alla portata delle casse romaniste. Sicuramente Massara terrà in forte considerazione questo gioiello rossoblu, soprattutto se l’affare Echeverri dovesse complicarsi.

Il Bologna in realtà, dopo aver ceduto Ndoye al Nottingham Forest per 42 milioni di euro, vorrebbe puntare forte su Benja Dominguez sulla corsia di sinistra. Ma un’offerta concreta di una big come la Roma potrebbe far vacillare i felsinei, che in attacco si sono già cautelati con l’acquisto a parametro zero di Federico Bernardeschi dopo l’esperienza a Toronto.