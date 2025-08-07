Da Lidl si trova in vendita un prodotto che porta la Provenza in casa e costa solo 1,49 euro. Ecco di cosa si tratta.

Tante persone ogni giorno fanno la spesa nei punti vendita Lidl in cui possono trovare prodotti alimentari, per l’igiene della casa, la cura della persona ma anche elettrodomestici, mobili, attrezzi per il fai da te, abbigliamento e molto altro.

Attualmente è in vendita il prodotto che porta in casa un tocco di Provenza. Costa solo 1,49 euro ed è davvero imperdibile. Ecco di cosa si tratta.

Il prodotto di Lidl che porta la Provenza in casa

Da Lidl è in vendita un prodotto imperdibile se si vuole portare un tocco di Provenza nella propria abitazione. Al prezzo bassissimo di 1,49 euro, infatti, si potrà comprare un vaso con della lavanda profumata.

A partire dal 4 agosto infatti nei negozi Lidl si trova la Lavanda angustifolia Ardeche, nota per la sua bellezza e il suo profumo aromatico molto gradevole. Questa pianta ama la luce ma non richiede molte attenzioni, solo un’annaffiatura moderata, dimostrandosi quindi la scelta giusta anche per chi non ha il pollice verde ma vuole un giardino o un davanzale profumato e ricco di fiori.

Il prezzo di soli 1,49 euro la rende accessibile a tutti ed in effetti se ne potrà comprare senza problemi anche più di un vasetto, da tenere non solo all’aperto ma anche dentro casa oppure da regalare a chi si ama. La lavanda, infatti, nel linguaggio dei fiori simboleggia purezza e devozione.

Eventualmente la lavanda si può accostare ad altre piante disponibili sempre da Lidl come il sempervivum, a 2,99 euro, o piccole piante carnivore da interno come Dionea e Drosera, disponibili a 4,99 euro. Non mancano poi le piante fiorite come Kalanchoe, Begonie, Crisantemi e Rose a 2,79 euro oppure la calla a 5,99 euro, il Philodendron White Princess e affini a 5,99 euro o la Bouvardia Bellevardia a 3,49 euro.

Insomma, da Lidl è possibile acquistare tante piante per trasformare il proprio giardino o spazio all’aperto e con la lavanda portare un po’ di Provenza in casa, ma spendendo pochissimo. Periodicamente nei punti vendita sono disponibili tante di queste piantine molto belle e colorate che costa pochi soldi, perfette per arricchire davanzali, balconi, terrazzi o giardini o l’interno di casa creando uno spazio zen ricco di relax e bellezza.