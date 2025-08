Diverse persone si troveranno sul conto corrente un accredito di quasi 600 euro. Ecco cosa dice l’avviso dell’Inps.

In questo periodo storico di difficoltà economica, ritrovarsi con qualche soldo in più sul conto può essere una vera fortuna. E molte persone si ritroveranno un accredito di quasi 600 euro sul proprio conto corrente.

L’avviso Inps è chiaro ed è una manna dal cielo per diversi soggetti. Ecco chi si ritroverà un gruzzoletto in più fra qualche giorno.

A chi spetta l’accredito di quasi 600 euro sul conto corrente

Ritrovarsi con quasi 600 euro in più sul conto corrente è una bella sorpresa che spetterà a diversi soggetti. Il nuovo aiuto INPS prevede infatti un accredito di 575 euro direttamente sul proprio conto o carta prepagata nel mese di agosto.

Questo è un bonus una tantum previsto direttamente dall’Inps per aiutare le famiglie e i lavoratori che sono più in difficoltà in questo periodo storico contraddistinto dall’inflazione e dal caro vita. In particolare spetterà a:

Lavoratori part-time o a tempo determinato che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro: una categoria particolarmente colpita dalle difficoltà occupazionali e dalla precarietà.

, che indicano una situazione economica particolarmente fragile. Beneficiari di misure di inclusione sociale, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e la Carta Acquisti, strumenti pensati per sostenere le persone con maggiori difficoltà economiche e sociali.

L’erogazione dei quasi 600 euro avverrà in modo automatico sul proprio conto corrente o sulla propria carta prepagata, senza fare alcuna domanda. Per verificare lo stato del pagamento, i destinatari potranno accedere alla propria area personale sul portale INPS, utilizzando le credenziali SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L’accredito è previsto tra la prima e la seconda metà di agosto 2025, mentre eventuali ritardi saranno gestiti e sanati entro il mese di settembre. Questi 575 euro si potranno usare per sostenere con più facilità le proprie spese, come bollette, spese alimentari o eventuali emergenze improvvise. Pur essendo un bonus una tantum, aiuterà tante famiglie e soggetti in difficoltà economica e si dimostra essere un’ulteriore misura pensata per permettere a tante persone di affrontare con più serenità questo periodo storico contraddistinto da inflazione e caro vita.

Dunque chiunque ne avrà diritto, si vedrà accreditati quasi 600 euro direttamente sul proprio conto o sulla propria carta prepagata fra qualche giorno.