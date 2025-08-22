A sorpresa arrivano rivelazioni particolari sul mercato del Napoli e sui colpi in entrata del d.s. Manna: Antonio Conte è perplesso.

Il Napoli è campione d’Italia in carica ed automaticamente viene considerata la squadra da battere anche in vista della stagione che incomincerà tra poche ore. La formazione di Antonio Conte infatti, oltre a partire con gli onori del caso, ha anche rinforzato la propria rosa con diversi colpi in entrata piuttosto costosi.

Finora il direttore sportivo Manna ha concluso ben 7 colpi in entrata, tutti di un certo peso specifico. Basti pensare all’innesto di Kevin De Bruyne a parametro zero, ovvero uno dei centrocampisti più forti ed incisivi del calcio europeo. Oppure rimpolpando i vari reparti con gli acquisti di Beukema, Lang e Lucca, senza dimenticare altre trattative che si stanno sviluppando in questi giorni.

Nonostante ciò, molti tra tifosi azzurri e addetti ai lavori considerano il mercato estivo del Napoli troppo confusionario ed improvvisato. La società di De Laurentiis ha speso quasi 110 milioni di euro nella campagna acquisti, eppure manca ancora qualcosa. E c’è chi è convinto che mister Conte sia stato accontentato solo parzialmente, visto che alcuni movimenti in entrata sarebbero stati finalizzati senza l’ok dell’allenatore salentino.

Fedele (agente Fifa) boccia il mercato del Napoli: “Troppa confusione, come l’acquisto di De Bruyne”

A confermare queste sensazioni non positive, c’ha pensato Enrico Fedele, noto agente Fifa che ha sempre un occhio di riguardo interessato sulle cronache Napoli. Interpellato da TMW Radio, il procuratore ed intermediario ha dato una sua interpretazione personale sulle mosse dei campioni d’Italia.

“Il Napoli ha fatto la campagna acquisti più confusa della storia. Manca un esterno in grado di fare 10-12 gol, si è vinto lo Scudetto per un girone d’andata strepitoso. Il Napoli non prende Ndoye per cinque milioni e ha deciso di prendere tutti giocatori che non hanno mai segnato in carriera. Il Napoli deve fare 70 gol, con l’arrivo di De Bruyne è obbligato a giocare con il rombo di centrocampo. Ha preso il sostituto di Anguissa? Sabato inizia il campionato, fino a ieri il Napoli voleva Diouf e oggi l’Inter lo ha preso in poche ore”.

Addirittura Fedele ha svelato come De Bruyne sia stato un colpo non avallato da Conte in persona: “De Bruyne è stato preso all’insaputa di Conte, De Laurentiis lo ha preso per dimostrare che era disposto a spendere. Ha speso 21,5 milioni di euro per un portiere, con tutto quello che serviva al Napoli che senso ha fare un investimento del genere? C’era l’accordo con Allegri e Conte sarebbe dovuto andare alla Juventus, poi si è deciso di proseguire insieme”.

Una confusione generale che evidentemente non convince l’ambiente napoletano, anche se ad oggi la rosa a disposizione di Conte appare competitiva e superiore a molte rivali di alta classifica.