Il conclave che ha eletto Leone XIV si è svolto tra il 7 e l’8 maggio 2025 nella Cappella Sistina, subito dopo la morte di papa Francesco. In appena 25 ore e dopo quattro votazioni i cardinali hanno scelto come Papa il cardinale americano Robert Francis Prevost, che ha assunto il nome Leone XIV. L’elezione, regolata dalle tradizionali costituzioni apostoliche, si è svolta con i classici rituali e si è conclusa con l’annuncio solenne dal balcone di San Pietro. Questo conclave è stato particolarmente breve e significativo perché ha segnato la nascita del primo Papa statunitense e si è svolto in concomitanza con un anno giubilare, evento raro nella storia della Chiesa cattolica.

Questo, almeno, è quanto ci è dato sapere.

Poi c’è un altro scenario che tiene conto di tutto quello che è avvenuto prima.

Prima di Bergoglio, e del gran rifiuto che non sarebbe affatto avvenuto da parte di Benedetto XVI. Cosa c’entra col conclave del 2025?

Se, come documenta Andrea Cionci ne Il Codice Ratzinger, Francesco non ha mai avuto il munus petrino (ciò che dà potere a un Papa), come la mettiamo coi cardinali da lui fatti e che, a maggio 2025 si trovavano nella cappella Sistina per eleggere il nuovo pontefice?

“Formalmente, se eletto da anti-cardinali, anche Leone sarebbe un antipapa”: di antipapi sarebbe piena la Storia, secondo il giornalista, ma un particolare non ci è stato trasmesso sull’elezione dello statunitense.

“Quello che c’è stato la mattina dell’8 maggio è stato un conclave consultivo a cui hanno partecipato anche i falsi cardinali per trovare un candidato che piacesse un po’ a tutti. Lì è stato individuato Prevost. Poi, nel pomeriggio stesso, i soli cardinali aventi diritto – cioè quelli fatti da Ratzinger, circa 20 – hanno rieletto legalmente Leone XIV”.

Niente più che una teoria o un’indiscrezione?

“Devo dire che un vaticanista americano, Rich Raho, ha pubblicato su X questo post in cui dice che ha avuto contatti con agostiniani e alcuni resoconti suggeriscono che sia stato eletto al secondo scrutinio, ma lui ne ha chiesto un terzo solo per sicurezza. Questo va a confermare che prima hanno fatto un conclave consultivo, tipo primarie, poi lo hanno ratificato con i soli aventi diritto. Rimaniamo però al momento nel mondo delle indiscrezioni”.

Nel video l’intervento di Andrea Cionci da Francesco Vergovich.