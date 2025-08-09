Per fare una spesa intelligente è questo il metodo da provare: in questi modo il risparmio è assicurato e mangi anche sano.

In questi ultimi anni, anche a causa dei numerosi aumenti che ci sono stati, anche fare la spesa è diventato complicato. Spesso, per riuscire a far quadrare i conti, saranno diverse le rinunce che si dovranno fare e ciò nonostante, non sempre si riuscirà ad acquistare tutto quello che serve realmente.

Una delle alternative da poter utilizzare per risparmiare sulla spesa sicuramente sarebbe quella di sfruttare le offerte da volantino, ma non sempre contengono tutto ciò che serve realmente. In alcuni casi invece, seppur il prezzo è conveniente, non si farà nemmeno in tempo a riuscire ad acquistarne nemmeno uno. Anche i discount potrebbero essere un modo per risparmiare, ma qui bisognerà trovare il vero rapporto tra qualità-prezzo.

Con il metodo 5,4,3,2,1 fare la spesa diventa facile, veloce ed economico: è tutto da provare

Ebbene, per poter realmente risparmiare facendo la spesa, evitando scontrini salatissimi, esiste un semplice metodo che prende il nome di ‘metodo del 5,4,3,2,1‘. Basterà provarlo una sola volta, per notare subito la differenza. Un sistema per fare la spesa per una settimana intera, ma spendendo la metà di quello che si spende di solito.

Ma in cosa consiste esattamente il metodo del 5,4,3,2,1? Si tratta di applicare questa semplicissima sequenza numerica ad ogni categoria alimentare, per riuscire ad acquistare tutto ciò che serve, mangiando in modo sano ed equilibrato. Nello specifico:

5 : questo numero sta ad indicare che si dovranno acquistare 5 tipologie di verdure differenti. In questo modo si potranno avere diverse varietà fra primi, secondi e contorni;

Ed ecco che un semplice metodo sarà capace di organizzare una spesa per una settimana intera, favorendo un’alimentazione sana ed equilibrata.