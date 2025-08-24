Con Ikea cambiare look alla propria casa adesso è ancora più conveniente: un’ampissima selezione di prodotti scontati fino al 15%

Anche se per molti sarà dura d’accettare, siamo ormai arrivati agli sgoccioli di quest’estate. Mancano solo pochi giorni e poi si potrà dire arrivederci ad uno dei mesi più intensi dell’anno, fatto di sole, mare, relax, vacanze e tante risate. Il rientro alla vita normale non per tutti sarà semplice, ma noi abbiamo un valido motivo per riprendere la solita routine con un tocco diverso.

Ebbene, ad allietate i cuori infranti da un’estate ormai finita, ci pensa Ikea che ha messo un’ampissima selezioni di prodotti scontati fino al 15%. Il momento perfetto per rendere la propria casa ancora più speciale, acquistando i fiori all’occhiello dell’azienda, adesso ad un prezzo davvero vantaggioso.

Tantissimi prodotti Ikea scontati fino al 15%: l’occasione da cogliere al volo

Da anni ormai Ikea è il punto di riferimento per tutti colori che vogliono arredare casa riuscendo ad ottenere un ottimi rapporto qualità-prezzo. Ci sono tantissimi prodotti tra cui scegliete e che variano dagli oggetti più comuni a quelli più particolari. Ma mai come adesso acquistare dal colosso svedese è ancora più conveniente, infatti, al momenti ci sono tantissimi prodotti scontati fino al 15%.

Fino all’11 settembre 2025, si può approfittare delle offerte dedicate ai soci IKEA Family e IKEA Business Network su una selezione di prodotti fino al 15% per ripartire al meglio. Un regalo per i clienti affezionati, che renderà sicuramente più amaro il rientro dalle vacanze. Ma quali sono i prodotti scontati in questo momento da Ikea?La prima categoria in sconto è quella delle scrivanie. Tantissimi modelli scontati del 10%, ad esempio si potrà acquistare MICKE a 76,50 euro anziché 80 euro, oppure ALEX a 125,10 euro invece di 139 euro.

Anche tutta la serie Kallax è scontata del 15%, offrendo così la possibilità di acquistare uno dei punti di forza a prezzi davvero vantaggiosi. Ma non è ancora finita, perché sempre scontati del 15% troviamo anche tutta la serie IVAR. E per chi è alla ricerca di un letto comodo e funzionale in cui dormire, non possono mancare gli sconti del 10% su tantissimi letto contenitore. Insomma, grazie ad Ikea, il rientro dalle vacanze non sarà più così triste. Ma bisogna fare in fretta, le offerte termineranno l’11 settembre.