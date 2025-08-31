Situazione in evoluzione ma piena di sorprese quella di Gianluigi Donnarumma. Ecco dove dovrebbe giocare i prossimi mesi.

Una delle situazioni più paradossali che ha proposto il calciomercato estivo 2025 è quella legata a Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe ’99 in forza al PSG è considerato ragionevolmente come uno degli estremi difensori più forti in circolazione, un vero e proprio punto di riferimento tra i pali.

Donnarumma si è reso protagonista della vittoria della Champions League a maggio scorso, trascinando i parigini a suon di interventi decisivi e prodigiosi. Non a caso è uno dei candidati maggiori all’assegnazione del Pallone d’oro 2025. Nonostante tutto ciò, l’ex milanista è stato a sospresa scaricato da Luis Enrique, che ha deciso di preferirgli un altro portiere.

Il PSG infatti ha ingaggiato per 40 milioni di euro Lucas Chevalier come nuovo titolare, mentre Gigio è rimasto ai margini. I motivi di questa esclusione clamorosa sono legati ad una situazione contrattuale non semplice da gestire (il portiere è in scadenza nel giugno 2026) e la volontà di affidare la porta dei campioni d’Europa ad un numero 1 più abile con i piedi. Insomma, Donnarumma è stato scaricato come un esubero qualsiasi.

Donnarumma, si allontana il Man City: Luis Enrique svela il suo futuro

Dunque la soluzione migliore per Donnarumma sarebbe quella di trovare un nuovo ingaggio, una squadra che possa accoglierlo in vista della nuova stagione. Tutti gli indizi sembravano portarlo verso il Manchester City: con l’uscita dell’attuale titolare Ederson, i citizens si sarebbero fiondati sul classe ’99.

Ma l’operazione tra PSG e City al momento sembra essere tramontata; la pista Donnarumma non è entrata nel vivo ed al momento la squadra di Pep Guardiola non è intenzionata a cambiare portiere. Dunque il trasferimento in Premier League di Donnarumma è sempre più lontano. Quale sarà allora il suo destino.

Luis Enrique, intervenuto in conferenza stampa, ha dato un’indicazione chiara: “Se Donnarumma può restare? Non lo so. Dipende dal mercato, dal giocatore, dagli altri club, dagli agenti. Noi continuiamo come al solito. Spero che trovi una soluzione perché sarebbe la cosa migliore per lui”.

In pratica Gigio rischia di restare in rosa a Parigi, almeno fino al mercato di riparazione di gennaio. Il problema è che sarà considerato un esubero, visto che nelle gerarchie è stato scavalcato dal neo titolare Chevalier e dal secondo portiere Safonov. Difficile che a poche ore dalla scadenza del mercato estivo si possa trovare una soluzione. Si prospettano 5 mesi di purgatorio per l’ex Milan, il quale spera almeno nella sessione invernale di trovare finalmente una squadra che punti su di lui.