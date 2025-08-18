L’attaccante montenegrino, corteggiato da mezza Serie A, potrebbe cambiare maglia prima della fine del mercato: fissato il prezzo

Buona la prima. Al culmine di un’estate – che, per inciso, non è ancora finita se la vogliamo far coincidere con la finestra di mercato – passata ad esser accostato tanto al Milan quanto alla Roma o alla Juve, l’attaccante Nikola Krstovic ha subito messo il suo timbro nella prima gara stagionale.

Sono bastati 27 minuti, al bomber montenegrino, per lasciare il segno nella gara da dentro-o-fuori con la Juve Stabia in Coppa Italia, primo impegno ufficiale del nuovo Lecce di Eusebio Di Francesco.

Considerando che però, come da consuetudine, il calciomercato si protrae anche dopo l’inizio non solo della Coppa, ma dello stesso campionato, resta incerto il futuro del 25enne giallorosso. Soprattutto perché, tra necessità impellenti di rinforzare il proprio roster in attacco e affari saltati in dirittura d’arrivo, alcuni club hanno riscoperto l’obbligatorietà di arrivare in fretta ad un acquisto sul fronte offensivo.

Per esempio il Napoli, preso atto dello stop di Lukaku (ancora da stabilire con certezza la durata dello stop dopo l’infortunio muscolare al quadricipite della gamba sinistra), deve correre ai ripari. Per non parlare dell’Atalanta che non potrà in ogni caso fare affidamento su Ademola Lookman anche qualora non venisse completato il trasferimento all’Inter.

Il club orobico pareva essersi cautelato con l’arrivo di Rodrigo Muniz dagli inglesi del Fulham, ma lo stop alla trattativa per l’attaccante sudamericano ha fatto tornare i bergamaschi al punto di partenza.

Atalanta su Krstovic: 30 milioni per il bomber

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘, che inizialmente ha dato evidenza delle difficoltà nel completare il trasferimento del brasiliano dai bianconeri di Londra all’Atalanta, la società della famiglia Percassi avrebbe intensificato i contatti con la dirigenza leccese in vista di un possibile assalto a Krstovic.

Fresco di oneroso ed improvviso acquisto (17 milioni il costo) di Nicola Zalewski dall’Inter, il club orobico non sembra ancora aver completato la sua campagna acquisti. Dopo aver perso Mateo Retegui, ceduto a peso d’oro ai sauditi dell’Al-Qadsiah, i bergamaschi hanno ancora un discreto gruzzoletto da spendere sul mercato. Soprattutto qualora si dovesse perfezionare la cessione (invero ormai difficile) di Lookman all’Inter.

Il nuovo tecnico Ivan Juric ha già manifestato alla dirigenza la necessità di intervenire per rimpolpare la batteria degli avanti. Il Lecce chiede ben 30 milioni per il suo attaccante, mentre l’Atalanta proverà ad abbassare le pretese giallorosse lavorando anche sulla formula di acquisto. Un tentativo ufficiale, insomma, verrà certamente fatto.