Brutte notizie per Cristian Chivu: questo talento cristallino, molto apprezzato dal tecnico interista, ha preferito i richiami della Premier League.

Ad oggi l’Inter potrebbe cominciare la nuova stagione calcistica con gli stessi titolari dello scorso anno. Ovvero senza grosse differenze dall’undici di partenza utilizzato da Simone Inzaghi il più delle volte. Infatti, sino a questo momento, il mercato estivo non ha regalato colpi da squadra titolare.

Gli arrivi del croato Sucic, del brasiliano Luiz Henrique e del francese Bonny appaiono come ottimi innesti per la panchina, ma nessuno di questi sembra poter partire titolare o togliere il posto ad uno degli intoccabili degli ultimi tempi. Il pubblico nerazzurro si aspetta almeno un colpaccio che possa aiutare Cristian Chivu a sviluppare le proprie idee, tendenzialmente diverse da quelle di Inzaghi, più basate sulla rapidità e sulla tecnica rispetto al predominio fisico ed alle ripartenze.

Il profilo di Ademola Lookman resta sempre l’obiettivo numero uno dell’Inter per rendere il reparto d’attacco più imprevedibile che mai. Ma c’è anche un altro calciatore cercato da vicino dai nerazzurri, considerato un innesto ottimo e di prospettiva, che però sembra propenso a fare altre scelte di carriera.

Inter sempre vigile su Leoni, ma spunta l’interesse del Liverpool

Il calciatore in questione è il giovanissimo difensore Giovanni Leoni, talento esploso nell’ultima stagione con la maglia del Parma. Nato a Roma nel 2006, è considerato un possibile futuro crack, un difensore già roccioso e molto abile nella marcatura. Proprio mister Chivu gli ha dato grossa fiducia al Tardini e ora lo vorrebbe con sé anche in maglia nerazzurra.

Il problema è che la concorrenza per Leoni è molto ampia; in particolare, come sottolineato dal giornalista Fabrizio Romano, potrebbero presto arrivare forti richiami dalla Premier League. Sul difensore ducale si è inserito il Liverpool, alla ricerca di nuovi talenti internazionali che possano rendere più giovane e di prospettiva la rosa a disposizione di Arne Slot.

Leoni dunque piace molto ai Reds e per l’Inter sarebbe difficile competere con un club così ricco e di alto livello per il difensore 19enne. In passato anche Milan e Juventus si erano mosse con alcuni sondaggi per questo calciatore, ma l’inserimento del Liverpool avrebbe ormai sparigliato le carte.

Il Parma spera di poter trattenere Leoni almeno per un’altra stagione, sparando una cifra molto elevata vicina ai 35 milioni di euro per il suo cartellino. A certe condizioni l’Inter difficilmente si muoverà, avendo già stabilito di stanziare una somma simile per l’acquisto di Lookman, o quanto meno di una seconda punta di qualità per completare l’attacco.