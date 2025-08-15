Colpaccio in arrivo a sorpresa per la Juventus, che deve ringraziare l’intuizione del direttore generale Comolli per questo innesto.

Per definirsi completa e competitiva, la Juventus dovrà ancora rinforzare qualche reparto da qui a fine mercato. L’intenzione è quella di avere una rosa all’altezza del Napoli e delle altre rivali di alta classifica. In particolare servirà fare qualcosa a centrocampo ed in attacco, visto che al contrario la linea difensiva dopo i riscatti di Kalulu e Kelly appare piuttosto completa e ben definita.

Igor Tudor si attende, da qui fino al 1 settembre, almeno un paio di nuovi innesti che possano dargli maggiori chance e soluzioni tattiche. Il tecnico croato ha deciso di puntare ancora sul 3-4-2-1 come modulo di base e sarebbe contento di accogliere almeno una mezza punta di qualità ed un mediano che possa dare il cambio a Locatelli e Thuram.

Proprio un centrocampista sarebbe il prossimo colpo in arrivo per la Juve, anche tramite una soluzione molto conveniente. Le ultime news lanciate dal Corriere dello Sport parlano di una intuizione del direttore generale Damien Comolli, che pescherà dalla Premier League con una formula eccellente per donare a Tudor un calciatore utile e soprattutto di prospettiva.

Colpo dalla Premier per il centrocampo Juve: in arrivo il talento Chukwuemeka

L’ultima idea della Juve si chiama Carney Chukwuemeka, giovane e talentuoso centrocampista di proprietà del Chelsea, considerato da anni un futuro crack almeno secondo la stampa britannica. Inglese con passaporto nigeriano, classe 2003, Chukwuemeka è un mediano dalla forte struttura fisica e dalle buone doti tecniche in possesso palla.

Il calciatore 22enne è reduce da una stagione in prestito al Borussia Dortmund, dove però non ha goduto di molto spazio. Una volta rientrato al Chelsea è stato considerato immediatamente poco utile al progetto tecnico di Enzo Maresca. Un’occasione di fine agosto che la Juventus vuole cogliere il prima possibile: Comolli ha già avviato i contatti con con il Chelsea per ottenere il sì del club londinese entro l’inizio del campionato.

Chukwuemeka arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto, o al limite con un obbligo di riscatto condizionato. Il calciatore cresciuto nell’Aston Villa, consapevole di avere fin troppa concorrenza nel ruolo al Chelsea, è pronto a dire sì per tentare una nuova avventura all’estero.

Anche il Napoli alcune settimane fa aveva inserito il nome di Carney Chukwuemeka tra i papabili nuovi innesti a centrocampo. Ma nelle ultime ore gli azzurri stanno virando su Andy Diouf del Lens, lasciando alla Juve terreno libero per chiudere per il prestito dell’inglese.