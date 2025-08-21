Quello che sta accadendo a Netflix è un duro colpo da accettare per i fan. Ecco la terribile notizia, difficile da digerire per molti.

Netflix è una delle piattaforme di streaming più amate. Molte persone apprezzano i film, le serie tv, i documentari e i cartoni animati che vengono rilasciati qui periodicamente e molte serie tv sono in effetti diventate dei fenomeni di culto, confermate per diverse stagioni.

Periodicamente dal catalogo Netflix vengono cancellati dei film e delle serie tv e gli spetattori sono più o meno abituati a questa situazione ma quello che sta accadendo ora è un duro colpo al cuore per i fan. Ecco cosa sta succedendo.

Il duro colpo per i fan di Netflix

Una delle serie tv Netflix più amate di sempre, e che ha milioni di fan in tutto il mondo, è Stranger Things. In attesa dell’ultimo imperdibile capitolo della saga che ha come protagonisti Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) e Millie Bobby Brown (Undici), è arrivata una bruttissima notizia.

I Gemelli Duffer, Matt e Ross, diventati famosi proprio per questa serie tv, lasciano Netflix. Hanno infatti firmato un accordo quadriennale per realizzare film per le sale, serie tv e progetti in streaming per conto dello studio di Hollywood che di recente si è fuso con Skydance in una alleanza da 8 miliardi di dollari.

La collaborazione prenderà il via nell’aprile 2026 quando il contratto che legava i Duffer a Netflix andrà in scadenza. Come indicato da Matt e Ross, la mossa li riunisce con Cindy Holland, la nuova responsabile dello streaming di Paramount, che dieci anni fa aveva “creduto in Stranger Things”, ammettendola su Netflix.

Anche Matt Thunell, presidente di Paramount Television, aveva collaborato con i fratelli nella piattaforma. Insomma, i due fratelli Duffer diranno addio alla piattaforma Netflix che ha fatto diventare celebre in tutto il mondo Stranger Things, uscito per la prima volta nell’estate 2016 e diventata subito una delle più popolari serie sulla piattaforma. Si pensi che la sola quarta stagione ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale.

La quinta e ultima stagione, che i Duffer hanno definito “epica”, uscirà in tre parti, a novembre, dicembre e gennaio. Dopodiché non ci saranno altre produzioni dei fratelli per Netflix ma su Paramount, in vista del loro nuovo accordo con lo studio di Hollywood che di recente si è fuso con Skydance.