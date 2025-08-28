Quando Gian Piero Gasperini aveva parlato di lacune, il problema è divenuto noto a tutti. Che Artem Dovbyk le abbia o meno, si sarebbero potute smussare, ma non ignorare: alla fine la gravità del termine usato dall’allenatore della Roma nei confronti dell’attaccante ucraino, era più che una suggestione da analisi grammaticale.

Prima, la preferenza per Ferguson nel primo match – convincente – contro il Bologna, poi un’altra settimana di dubbi e fermento per qualcosa che dal mercato non arrivava, e ora una nuova indiscrezione vedono vacillare sempre più il ruolo dell’attaccante nello scacchiere giallorosso.

La Roma ha l’attaccante “alla Gasperini”: Ferguson non è una boa, così come El Shaarawy senza scomodare Soulè e Dybala. Ora però, se non il gigante ucraino, chi deve fare a sportellate là davanti?

L’indizio porta di per sé a immaginare qualche nome: “La Roma è pronta a investire 40 milioni di euro sul nuovo attaccante”. Tutto in 2 giorni, incredibile a dirsi, magari meno a farsi. “C’è da tenere d’occhio la posizione di Dovbyk”, riferisce il direttore Ilario Di Giovambattista, “che nelle ultime 48 ore di mercato rischierà”.

Facile fare l’identikit, dati tutti gli indizi.

Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus ma ha pretese alte anche per la Roma. Il cambio di casacca però può essere un win-win-win- per tutte e tre le componenti coinvolte: la Juve non lo perderebbe a zero, il serbo può aprire un capitolo nel corso di un’età (25 anni) in cui può ancora dimostrare tanto, la Roma avrebbe un attaccante navigato in serie A, che i suoi gol li garantisce sempre. E chissà come andrebbe con Gasp.

Le prossime 48 ore potrebbero avere un impatto enorme sulla prossima stagione.