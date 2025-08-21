Colpaccio della Juventus che rischia di far disperare anche l’ex tecnico Massimiliano Allegri: il Milan è beffato.

Il calciomercato è una scienza assolutamente inesatta. Tutte le previsioni, i rumors, le notizie che fuoriescono a inizio estate possono essere completamente smentite e stravolte nel giro di poche settimane. Tutto dipende infatti dalle varie dinamiche che si scatenano all’interno dei club.

Basti pensare al caso Lookman, attaccante inizialmente definito intoccabile dall’Atalanta, poi finito fuori rosa per i troppi ammiccamenti con l’Inter ed ora di nuovo reintegrato a Zingonia, senza però escludere un’ulteriore cessione. Ma quella del nigeriano non è l’unica situazione complessa e particolare di mercato sviluppatasi a livello internazionale.

Nelle ultime ore sta facendo parlare di sé una doppia esclusione in casa Olympique Marsiglia. La squadra allenata da De Zerbi ha deciso di mettere in vendita due pezzi pregiati come Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, entrambi protagonisti di una diatriba feroce in campo. Pugno duro del club francese, che dunque attende offerte per poter cedere i due ‘dissidenti’.

Rabiot, altro che Milan: Allegri rischia la beffa dalla ‘sua’ Juventus

Due profili, quelli di Rabiot e Rowe, che interessano non poco i club della Serie A. Ad esempio l’esterno offensivo inglese piace molto a Bologna e Roma e potrebbe finire ben presto in una di queste squadra. Ma è ancora più particolare la vicenda legata al futuro del centrocampista francese.

Rabiot, con un passato da titolare della Juventus, è stato subito sondato dal Milan. Proprio perché il classe ’95 è un pupillo dichiarato di Massimiliano Allegri, a cui farebbe comodo tornare a lavorare con il francese. Possibili contatti nelle prossime ore, ma secondo le indiscrezioni di RMC Sport anche la stessa Juve sarebbe clamorosamente tornata sulle tracce di Rabiot.

Non è affatto da escludere un ritorno di fiamma dei bianconeri, che sarebbero tra le società italiane interessate a riportare Rabiot nel nostro campionato. Va ricordato che l’ex PSG ha lasciato la Juventus a parametro zero lo scorso anno, per scadenza di contratto e per accordi non trovati sul rinnovo. Ma dopo l’esperienza a Marsiglia il centrocampista ha abbassato le pretese e non disdegnerebbe un ritorno alla Continassa.

Si prospetta un duello Juventus-Milan per Rabiot, anche se prima andranno capite le richieste economiche dell’OM per lasciarlo partire. Da un lato il francese è tentato, come detto, dal ritorno in grande stile nel club che lo ha coccolato per anni. Dall’altro c’è la possibilità di giocare in rossonero sotto la guida di Allegri, l’allenatore che più di tutti lo ha valorizzato in carriera.