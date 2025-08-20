Notizia che riguarda Matteo Berrettini e che sorprende tutti i tifosi di tennis: il romano ha preso una decisione che in pochi si aspettavano.

Un’annata tutt’altro che brillante e positiva quella che sta vivendo Matteo Berrettini, ovviamente riguardo la sua attività tennistica. L’atleta romano, che si era rimesso in carreggiata lo scorso anno dopo i tanti problemi fisici subiti, è tornato nel vortice dei dolori e delle assenze forzate dai tornei più importanti.

L’ultima apparizione in campo di Berrettini risale al torneo di Wimbledon, al quale ha voluto partecipare per forza, ma senza avere la condizione atletica necessaria per fare bella figura. L’azzurro è stato eliminato al primo turno dal polacco Kamil Majchrzak sullo score di 4-6 6-2 6-4 5-7 6-3. Una sconfitta che se possibile ha aumentato la delusione e lo stato di insofferenza dello stesso Matteo.

Tutta colpa dei consueti fastidi ai muscoli addominali, problemi di cui soffre da sempre. Berrettini per questo motivo ha saltato tutte le altre competizioni internazionali successive: forfait pesante anche agli US Open che cominceranno a breve, torneo al quale avrebbe voluto dire la sua. Ma assieme al proprio staff ha scelto di restare ancora a riposo; stagione dunque già finita per lui?

Berrettini, ritorno a sorpresa: si è iscritto al torneo in Cina

Invece sembra proprio che Matteo Berrettini non abbia affatto voglia di fermarsi definitivamente, almeno per il 2025. Il tennista romano aveva dichiarato, dopo il k.o. di Wimbledon, di non sentire più le motivazioni di un tempo. Ma evidentemente sta ricaricando le batterie per provare a farsi nuovamente strada.

L’ultima notizia è la sua presenza all’interno dell’entry list per il torneo di Hangzhou, l’ATP 250 che si svolgerà in Cina dal 17 al 23 settembre. Dunque Berrettini ha circa un mese per prepararsi al meglio per poter competere in estremo oriente. Sorprendente questa partecipazione, visto che come detto Matteo aveva dato forfait a tutti gli appuntamenti più importanti da inizio estate in poi.

La sua presenza in lista è ufficiale, ma va ancora capito se effettivamente Berrettini sarà in campo oppure ancora non si sentirà pronto a giocare. Insieme al suo, sono stati confermati i nomi dei vari Khachanov, Medvedev, Bublik e Rublev, oltre agli italiani Arnaldi e Bellucci.

Attualmente Berrettini è scivolato al numero 52 del ranking ATP e parteciperebbe al torneo di Hangzhou come nono in ordine di grandezza nel tabellone. Non sarà dunque testa di serie, ma poco importa: la cosa fondamentale è che l’ex numero 6 al mondo possa tornare a giocare e recuperare la forma atletica perduta, lasciandosi alle spalle i soliti infortuni.