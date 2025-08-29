Il ‘Gallo’ è pronto a cantare ancora per un club di Serie A chiamato a sostituire il suo bomber: prezzo già fissato per l’addio

Era nell’aria. Al punto tale che, complice un incredibile scherzo del calendario, l’attaccante non era stato nemmeno convocato per la prima di campionato contro quella che sarebbe dovuta diventare la sua nuova squadra. E che lo è diventata ufficialmente appena il giorno dopo il primo match in Serie A della nuova stagione.

Ha messo sul piatto degli argomenti economici davvero convincenti, la Fiorentina, per strappare Roberto Piccoli al Cagliari: 25 milioni di euro, più due di bonus più una percentuale del 10% a favore dei sardi sulla futura rivendita del nativo di Bergamo.

Una proposta davvero irrifiutabile per la pur cara bottega isolana del patron Giulini, che ha incassato una somma davvero considerevole dalla partenza del suo bomber.

Ovviamente ora, nelle battute finali di una sessione di mercato che, come al solito, rischia di regalare colpi da novanta proprio in dirittura d’arrivo, la società rossoblù è chiamata a sostituire il suo attaccante titolare.

La pista più accreditata porta all’ex Capitano del Torino, reduce dalla comunque indimenticabile esperienza in un club blasonato come il Benfica, col quale ha avuto perfino l’onore di scendere in campo nel Mondiale per Club.

Il classe ’93, legato al Como da un contratto fino al 30 giugno del 2026, non sembra più rientrare nei piani del tecnico Cesc Fabregas, che avrebbe già dato il via libera per la cessione.

Belotti addio, si fa sotto il Cagliari: affare da 4 milioni

A margine di una campagna acquisti davvero roboante (si parla di circa 200 milioni investiti sul mercato), l’ambizioso Como si è tolto un ulteriore sfizio: quello di ingaggiare dal Galatasaray niente meno che Alvaro Morata, il Capitano della Spagna Campione d’Europa nel 2024.

In possesso di caratteristiche non proprio funzionali al gioco impresso dal brillante tecnico catalano ai lariani (Belotti non è indicato precipuamente per fraseggi sullo stretto o per attaccare lo spazio in profondità), l’ex attaccante della Roma è stato di fatto messo alla porta dalla dirigenza comasca.

Già seguito con attenzione dal Verona (a caccia di un degno sostituto di Tengstedt) e dalla Samp, che però non può certo permettersi di pagare il suo ingaggio, Belotti pare destinato al Cagliari, che come detto ha assoluta necessità di rimpiazzare Piccoli.

L’affare potrebbe chiudersi sulla base di 4 milioni: un costo relativamente basso per un giocatore che può portare la giusta dose d’esperienza in una stagione che, per gli isolani, si preannuncia come difficile ed impegnativa.