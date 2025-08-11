Il centrocampista sardo è finito nell’occhio del ciclone già dopo la prima amichevole stagionale: tifosi scatenati sui social

Solo pensarlo sarebbe stato considerato un’eresia fino a qualche mese fa. Figurarsi innanzitutto constatare come sul campo il rendimento del calciatore sia oggettivamente peggiorato. E poi, conseguenza quasi inevitabile, accorgersi che anche il popolo nerazzurro, che tanto lo ha idolatrato negli ultimi anni, ora si stia ponendo delle domande.

Premessa: stiamo comunque parlando probabilmente del miglior centrocampista italiano. Forse tra i migliori d’Europa. Uno che ogni anno è oggetto di spietate corti provenienti dalle big d’Europa, con particolare predilezione da parte dei club inglesi.

Altrettanto vero è però l’assunto secondo cui Nicolò Barella, da almeno un paio di stagioni, abbia sensibilmente diminuito il numero di gare in cui realmente fa la differenza. Condizionato forse da qualche piccolo infortunio di troppo, da cui è stato probabilmente ‘costretto’ a recuperare troppo in fretta per la compressione del calendario, l’ex Cagliari resta un intoccabile nella considerazione di dirigenza e proprietà, ma il suo rapporto con una parte dei tifosi nerazzurri inizia a scricchiolare un po’.

Del resto i social, ormai termometro degli umori della piazza, raramente mentono. È bastata la controversa prestazione contro il Monaco nella prima amichevole stagionale (una gara di grande generosità ma anche di tanti errori) per scatenare alcune sorprendenti reazioni che riportiamo qui sotto.

Barella, arrivano le critiche: tifosi in fermento sui social

Alcuni tifosi della Beneamata hanno perfino ironizzato sull’ormai imminente passaggio (evidentemente ritenuto fin troppo basso in termini economici) del parmense Dennis Man al PSV per lamentare il fatto che con soli 8,5 milioni gli olandesi sono stati capaci di acquistare il giocatore rumeno mentre l’Inter ancora trattiene tra le proprie fila il sardo.

In seguito alla citata gara contro i monegaschi il popolo nerazzurro ha espresso il suo disappunto su X. Il malcontento, forse sottovalutato dallo stesso ambiente interista, sta montando rapidamente. Proprio all’alba della nuova stagione.

Barella e Bastoni per fare il salto di qualità definitivo devono uscire dalla ” comfort zone” del sistema, della mattonellina, ben vengano compiti diversi e ruoli leggermente diversi — Paolobroziovic88 (@paolobrozovic88) August 9, 2025

Hahahahahha 8.5 man Noi barella https://t.co/UIzEgpaDNa — houllebeqc fan account (@Tommy17777777) August 9, 2025

Una fase difensiva più efficace passa anche da una fase offensiva più intelligente e meno rischiosa. Barella alcuni errori pesanti. — Allah ti giochi tutto io sono un parametro zero (@liottagio) August 9, 2025

Va preso anche un centrocampista fisico e che segni, perché Barella fa ridere. — Vernauta_Diomede (@Vernauta28) August 8, 2025

Questi sono solo alcuni dei commenti che i sostenitori interisti hanno fatto relativamente ad un trend, secondo loro evidente, che vorrebbe Barella ormai irrimediabilmente in calo.