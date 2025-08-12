189 gol tra Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Sion, fino all’Adana Demirspor e all’ultima sfortunata tappa al Genoa, in 471 presenze totali. Con la maglia azzurra, 14 reti in 36 apparizioni, tra cui spicca la grande avventura di Euro 2012, dove l’Italia, trascinata da un giovane e incontenibile Mario, arrivò fino alla finale, perdendo poi contro una Spagna leggendaria. Per molti, Mario Balotelli resta il simbolo di un talento immenso ma incompiuto; un racconto inespresso e tristemente strozzato.

Le sue doti tecniche sono sempre state sotto gli occhi di tutti. Ma errori, tensioni, scelte sbagliate e, forse, una testa troppo calda, lo hanno portato a vivere una carriera buona ma ben al di sotto delle sue reali potenzialità.

Oggi, Super Mario compie 35 anni. È svincolato, ma non ha perso la voglia di tornare protagonista. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il bomber azzurro si è raccontato fra passato, presente e un futuro ancora da scoprire, con un “sogno” particolare ricordato candidamente e forse con un sorriso un po’ amaro…

Che fine ha fatto Super Mario? Balotelli: “Sogno il Real Madrid, ma ricordo ancora il periodo a Barcellona. Cerco che un club che mi dia fiducia”

Dov’è finito Super Mario? L’effervescente per natura, con il marchio (meritato?) del bad boy.

“Una volta per me tutto era bianco o nero. Ora sto imparando a cogliere le gradazioni del grigio. Non mi riesce facile, ma mi sto abituando”.

Si sente più consapevole anche come padre?

“Non mi è mai stato permesso di essere presente fino in fondo e col tempo mi sono reso conto di quanto sia meravigliosa questa responsabilità”.

Da quanto non vede i suoi figli?

“Con Pia va meglio perché Raffaella è più disponibile, ma con Lion è più difficile. Finché non cambiano certe leggi…”.

Pia e Lion fanno sport?

“Lei è portata per il karate, mentre lui promette bene a calcio”.

Come papà?

“A otto anni è presto, ma anche mio padre Franco mi portava al parco per farmi giocare e dopo un po’ mi disse: ‘Non c’è bisogno che ti insegni nulla, dai del tu al pallone’”.

Dove la vedremo in campo?

“Vorrei rispondere ma non riesco (e ride)”.

Allora ha un sogno?

“Giocare nel Real Madrid…”

In realtà?

“Cerco un club che mi dia fiducia. Voglio giocare altri due-tre anni. Poi, vado da mio fratello Enock”.

Dove?

“Ora gioca nel Vado tra i dilettanti. Vedremo. Comunque gli ho promesso che chiuderò la carriera giocando insieme a lui”.

Intanto si allena. Forte?

“Sto bene. Mi sento pronto”.

E si esercita con la muay thai.

“In Inghilterra avevo conosciuto un amico che pratica la boxe thailandese e a giugno sono stato lì in vacanza quasi un mese. Mi sono allenato con il campione del mondo Rodtang. Mi diverto e mi fa bene. È uno sport duro”.

Come vede la nuova Serie A?

“Non seguo la tv, non mi aggiorno”.

Polemico?

“Sono innamorato del calcio giocato. Però stanno cambiando troppe cose. In campo vedo tanti atleti alti 1,90 metri, ma nessuno salta più l’uomo. Anche perché adesso appena i ragazzini fanno un tunnel finiscono in castigo”.

A lei non succedeva?

“Il giusto. Anche se mi è rimasto un sogno, quel periodo passato a Barcellona, poi Moratti offrì di più al Lumezzane e passai all’Inter”.

Cosa ricorda di quell’esperienza?

“Bellissima, ero con i fratelli Dos Santos, con Thiago Alcantara, Bojan. Si giocava liberamente. Ci insegnavano solo la tecnica: stop e passaggio al volo, niente tattica. Era una gioia andare in campo, quella squadra non era legale, vincevamo 15-0”.

Eppure all’Inter e al Milan non sono mancate le soddisfazioni.

“Certo. Ho avuto e dato tanto in entrambi i club milanesi”.

Ma lei è interista o milanista?

“Da ragazzo simpatizzavo per i nerazzurri perché il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il mondo rossonero. Ma essere tifoso è un’altra cosa”.

Al Milan è tornato Allegri e si riparla di Galliani.

“Sono felice per Max ed è un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti”.

Il suo Brescia è sprofondato in C.

“In Serie A ero il capitano e quando mi tolsero la fascia fui chiaro: ‘Vi renderete conto di chi è il vostro presidente’. Meno male che ora Pasini sta raccogliendo tante energie attorno a sé dopo che si è toccato il fondo”.

Cosa le manca nella sua carriera?

“In generale potevo metterci più impegno. Mi resta il rimpianto della Nazionale: potevo giocare di più”.

Eppure ha segnato 14 gol, come Rivera.

“Lasciamo stare. Se avessi avuto più chance magari avrei potuto avvicinarmi a Riva. Qualcuno non mi voleva in azzurro… Ma è acqua passata”.

Ci manca il Mondiale. Cosa pensa di Gattuso?

“Rino merita il mio in bocca al lupo. Ce la metterà tutta”.

Il calcio italiano sembra mancare di qualità.

“È un problema serio. Ai giovani non viene data continuità, li mandano nelle serie inferiori e dopo pochi mesi cambiano già maglia. Si perdono”.

Pio Esposito, Francesco Camarda e Lorenzo Venturino. Chi sfonda?

“Al Genoa mi sono allenato con Venturino, ha buoni colpi: merita fiducia. Anche Camarda l’ho visto in alcuni spezzoni nel Milan e sono curioso di vedere come si muoverà nel Lecce. A me però piace soprattutto Pio”.

In cosa?

“Conosco suo fratello Seba e l’ho visto più volte dal vivo a Brescia. Ha tutto per sfondare. Mi auguro che si faccia spazio nell’Inter, può essere la sorpresa. Ma per stare ad alti livelli bisogna rompere il ghiaccio”.

Cosa pensa del caso Lookman?

“Nel mercato ci sono tante storie strane, se non le si conosce bene si rischia di dire inesattezze. E in questa vicenda vedo troppi commenti”.

Ma si sarà fatto un’idea.

“Premessa. Mi sono pentito da tempo per quel gesto a San Siro, quando mi tolsi la maglia dell’Inter. Per questo ora dico che al posto di Lookman, con la testa di oggi, non avrei cancellato dai social le foto con la maglia dell’Atalanta”.

Perché?

“È vero che non esistono più le bandiere, che i giocatori prima o poi se ne vanno. Ma i tifosi non c’entrano niente. Meritano riconoscenza e rispetto. E non vale solo per gli atalantini”.

Ha seguito l’impresa di Kelly Doualla, campionessa europea Under 20 a soli 15 anni?

“Sono felice per lei e per questa nuova onda azzurra. Leggo che i suoi idoli sono le pallavoliste Egonu e Silla ed è bene che lo sport scopra nuovi volti. Io da parte mia rivendico la scelta dell’Italia per cuore e senso di appartenenza. Invece critico chi, con il doppio passaporto, opta per la nazionale più forte, quindi per calcolo”.