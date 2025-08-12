A sorpresa Pecco Bagnaia torna a primeggiare in pista, superando il suo compagno di team e rivale diretto Marc Marquez.

I piloti di MotoGP si godono il giusto e meritato relax di metà stagione, in attesa della ripresa della competizione. Il prossimo appuntamento è previsto per il weekend del 16-17 agosto, quando il motomondiale tornerà a rombare sulla pista austriaca del Red Bull Ring.

Vacanze però già parzialmente finite per i piloti Ducati. Infatti i centauri facenti parte del team italiano hanno approfittato della sosta per testare uno dei prossimi circuiti su cui si correrà. Ovvero il Balaton Park Circuit, pista ungherese su cui si competerà nel weekend successivo, quello del 23 e 24 agosto prossimi. L’intenzione della scuderia era quella di capire le effettive dinamiche e difficoltà di questo circuito, tra i più insidiosi della MotoGP.

Ovviamente tra i protagonisti di questa giornata di prove libere anticipate, andate in scena nella giornata di ieri, c’erano anche i due personaggi di maggior spicco della Ducati: da una parte Marc Marquez, l’attuale dominatore del mondiale di MotoGP, dall’altra Pecco Bagnaia che sta cercando di rimettersi in carreggiata, nonostante i risultati non siano troppo felici.

Bagnaia meglio di Marquez nelle prove in Ungheria: segnali di ripresa dell’azzurro?

I piloti Ducati presenti ieri al Balaton Park hanno guidato la Panigale V4 S, una moto stradale del marchio, ideale però per testare la pista ungherese al di fuori dell’assetto di gara. I risultati di questa domenica di test sono stati comunque sorprendenti, visto il dominio di Bagnaia a livello di tempi.

Pecco ha fatto sapere ai suoi fan di aver ottenuto una crono di 1’41″468, pubblicando il risultato sul proprio profilo Instagram. Molto vicino a quei tempi Marc Marquez, che ha risposto con un giro a 1’41″5. Un distacco minimo tra i due, che continuano a dimostrare competitività e rivalità, ma sempre nel massimo del rispetto reciproco.

Positiva la reazione di Bagnaia, che spera dopo le prove del weekend scorso di poter tornare a competere alla grande: “Le prime impressioni sulla pista di Balaton sono buone. Il tracciato è molto piccolo, bisogna stare attenti alle chicane. Ma con la MotoGP sarà tutto diverso”

Come riportato da Fanpage, dietro a Bagnaia e Marquez si è piazzato Fermin Aldeguer, staccato di tre decimi, ma davanti di un decimo a Franco Morbidelli e Alex Marquez. Meno veloce invece l’italiano Fabio Di Giannantonio, che ha chiuso a mezzo secondo dal compagno di squadra in VR46.