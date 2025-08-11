Altro che classico ammorbidente, io lo preparo in casa con queste 3 soluzioni fai da te: così profumate da lasciare l’odore per giorni interi.

L’ammorbidente è uno di quei prodotti per il bucato che non manca mai in casa. Grazie alla sua particolare formula, rende i capi più morbidi al tatto, evitando quella sensazione “ruvida” che alcuni tessuti hanno dopo il lavaggio. Inoltre, aiuta a prevenire la carica elettrostatica, utile soprattutto per i tessuti sintetici che tendono ad “attaccarsi” al corpo o ad attirare polvere/pelucchi.

Inoltre, lascia sui tessuti un gradevolissimo odore, che persiste anche per oggi interi. Usarlo è semplicissimo, basterà semplicemente aggiungerlo nella vaschetta del detersivo nell’apposito scomparto ed il gioco è fatto. Tuttavia, bisognerà prestare attenzione perché non è consigliato per tutti i tessuti ed usato in eccesso può lasciare residui o ridurre la durata dei capi.

Ammorbidente, con queste soluzioni fai da te non lo compri più: il risultato sarà perfetto

Ovviamente, un altro aspetto da non sottovalutare, è che gli ammorbidenti che troviamo in commercio sono fatti principalmente di composti chimici e quindi dovranno essere usati con moderazione, perché come detto, possono rovinare tessuti e anche inquinare l’ambiente. Fortunatamente, se si desidera un approccio più green, è possibile optare per delle soluzioni naturali da realizzare facilmente in casa.

Ma quali sono questi rimedi alternativi per realizzare l’ammorbidente in casa? Vediamoli subito nel dettaglio:

Bicarbonato e balsamo per capelli: per preparare questo ammorbidente, serviranno 150 grammi di bicarbonato di sodio, 500 ml di acqua calda e 3-4 cucchiai di balsamo per capelli. Sciogliere il bicarbonato di sodio nell’acqua calda mescolando bene fino a quando non sarà completamente dissolto. Lasciar raffreddare leggermente la soluzione e poi aggiungere il balsamo per capelli. Mescolare delicatamente per amalgamare gli ingredienti. Versare questa miscela in un flacone o barattolo. Al momento del lavaggio, utilizzare circa 80-100 ml nella vaschetta dedicata; Acido citrico e oli essenziali: mescolare 1 litro di acqua calda e 15-20 gocce di oli essenziali preferiti. Sciogliere l’acido citrico nell’acqua calda mescolando fino a quando non sarà completamente dissolto. Una volta che la soluzione si sarà raffreddata, aggiungere gli oli essenziali e mescolare delicatamente. Trasferire l’ammorbidente in un contenitore e utilizzare circa 100 ml di questa soluzione ad ogni lavaggio; Aceto e oli essenziali: servirà 1 litro di aceto bianco distillato e circa 10-20 gocce di oli essenziali preferiti. Versare l’aceto in un contenitore di vetro o di plastica riciclata e aggiungere gli oli essenziali. Agitare delicatamente per miscelare il tutto. Al momento del lavaggio, versare circa 100-150 ml nella vaschetta dell’ammorbidente della tua lavatrice.

Ed ecco che tre soluzioni perfette per ottenere capi morbidi e profumati, ma senza dover usare il classico ammorbidente.