Può sembrare incredibile ma in un pacco Amazon sono contenute migliaia di euro. Ecco la sorpresa che svolta l’estate.

Tantissime persone ogni giorno sono abituate a fare i propri acquisti online e precisamente sul marketplace più fornito che ci sia: Amazon. Qui si trova di tutto: dall’abbigliamento ai prodotti tecnologici, dai prodotti alimentari a quelli cosmetici, passando per mobili, libri, giocattoli e chi più ne ha, più ne metta. Quotidianamente vengono consegnati pacchi del colosso americano….

E fra questi in uno sono presenti migliaia di euro in contanti. Può sembrare incredibile ma questa sorpresa potrebbe svoltare davvero l’estate a tutti.

Migliaia di euro in contanti nel pacco Amazon

Una sorpresa incredibile è quella che è accaduta in provincia di Modena: migliaia di euro in contanti erano contenuti all’interno di un pacco Amazon. Ad accorgersi di questo è stato un dipendente del polo logistico di Spilamberto nel febbraio del 2024 a seguito di alcune verifiche. Ha subito segnalato l’accaduto: 6325 euro in contanti nel pacco, che sono rimasti in giacenza per un anno nell’ufficio oggetti smarriti.

Dal 2021 il colosso Amazon ha aperto un polo logistico nel comune della provincia di Modena dove è avvenuto questo incredibile episodio. I soldi in contanti sono rimasti in giacenza per un anno, senza che il legittimo proprietario li reclamasse, e poi donati proprio al comune di Spilamberto. Amazon, infatti, ha contattato l’assessore alle attività produttive Marcello Vecchi, che ha accettato la somma da mettere a disposizione del Comune.

Ha dichiarato: “Ho chiesto al referente di Amazon se avessero qualche preferenza sull’utilizzo della somma, loro mi hanno detto che eravamo liberi di utilizzarli come meglio credevamo. Abbiamo deciso di investire i soldi nella manutenzione del verde pubblico.” Per quanto riguarda la provenienza dei soldi in contanti all’interno del pacco Amazon, i carabinieri hanno fatto delle indagini ma non sono riusciti a risalire al proprietario, che potrebbe anche avere consegnato al corriere il pacco sbagliato.

Magari quella somma è frutto di qualche attività non lecita. Per fortuna è stata donata al comune di Spilamberto che l’ha messa a disposizione del verde pubblico cittadino. Questo è un episodio che ha dell’incredibile sia per l’ingente somma contenuta nel pacco (più di 6000 euro) sia perché nessuno ha reclamato quei soldi, nonostante siano rimasti nel reparto oggetto smarriti per un anno.