Niente da fare per la Lazio. La squadra di Sarri rischia di uscire dalla corsa per Lorenzo Insigne: spunta una rivale per l’ex Napoli.

I tifosi della Lazio si stanno ormai mettendo l’anima in pace. Il mercato estivo 2025 non vedrà protagonista la squadra biancoceleste, per via dell’ormai noto indice di liquidità fuori parametri. Troppo ampia la forbice tra costi e ricavi per la società di Claudio Lotito, che di conseguenza è impossibilitata a completare acquisti in entrata.

L’unica speranza per il club capitolino riguarda la prossima sessione invernale, quella di gennaio 2026. Per poter tornare operativi in quella data, la Lazio dovrà migliorare la sua situazione finanziaria, magari anche sacrificando un paio di calciatori in uscita. Nel frattempo Maurizio Sarri è costretto a preparare la nuova stagione con la stessa rosa dello scorso anno.

Il blocco del mercato in entrata significa anche dover dire addio a quegli obiettivi che, prima del caos dovuto all’indice di liquidità, erano stati sondati ed inseriti nella lista dei desideri dalla Lazio. Uno di questi è senza dubbio Lorenzo Insigne, esterno d’attacco ex Napoli che vuole tornare in Serie A dopo le ultime annate disputate nella MLS americana, con la maglia del Toronto FC.

Baroni, smacco alla sua ex squadra: vuole Insigne al Torino

Insigne è un vecchio pallino di mister Sarri, visto che l’attaccante napoletano ha vissuto i migliori anni della sua carriera proprio sotto la guida del tecnico toscano. L’idillio tra i due sarebbe potuto tornare d’attualità alla Lazio, ma come ampiamente detto i biancocelesti al momento non possono permettersi neanche innesti a parametro zero.

Ecco allora una nuova ipotesi per il futuro di Insigne. Il classe ’91 potrebbe tornare in Italia indossando la maglia del Torino. La squadra granata infatti avrebbe sondato nelle ultime ore il terreno con gli agenti del calciatore, facendo intendere di essere interessati ad ingaggiarlo come rinforzo d’esperienza per la prossima stagione.

Possibile smacco dunque di Marco Baroni alla sua ex squadra. L’attuale tecnico del Toro ha guidato la Lazio nell’ultima stagione, senza però venire riconfermato. Una piccola vendetta potrebbe arrivare proprio dal mercato, con i granata che andrebbero a soffiare Insigne ai rivali capitolini, impossibilitati a fronteggiare questo assalto.

Nelle scorse settimane si era parlato anche della soluzione Sassuolo per Insigne, ma la squadra neopromossa in A ha virato su un elemento più giovane come Alieu Fadera per completare il tridente offensivo. Il Torino invece è alla ricerca di un’ala sinistra per il 4-2-3-1 di mister Baroni: dopo aver rinforzato l’out di destra con Ngonge e Aboukhlal, potrebbe arrivare l’ex capitano del Napoli come colpo ideale per sistemare l’attacco.